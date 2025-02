Los intentos de Valdano para que sus nietos dejen el Athletic de Bilbao: «Es que la madre es bilbaína»

J. F. Martes, 25 de febrero 2025, 11:35 Comenta Compartir

El exfutbolista, exentrenador y comentarista Jorge Valdano, reconocido seguidor del Real Madrid, tiene una estrecha relación con el País Vasco, especialmente con Vitoria y Bilbao. Casado con una vitoriana y con parte de su familia afincada en la capital vizcaína, Valdano vive de cerca la pasión que allí genera el club bilbaíno, especialmente por que sus tres nietos son hinchas del Athletic de Bilbao.

En una charla en el Instituto Cervantes, Valdano ha compartido una anécdota familiar que refleja que no lleva bien esta situación: «Mis nietos son los tres del Athletic de Bilbao. He tratado de corromperlos por todos los medios posibles, con camisetas firmadas por jugadores… y me las devuelven», relató entre risas. Esta fidelidad inquebrantable se debe a que sus nietos nacieron en Bilbao ya que su madre, bilbaína, «ejerce un proselitismo cada día en casa» a favor del Athletic. Valdano, que visita a su familia una vez por semana, reconoce que no tiene «fuerza suficiente» para cambiar su pasión.

Valdano elogió lo que a su juicio es «la singularidad del Athletic», destacando que es un club «muy especial» y que «la afición que hay por el equipo se da en pocos lugares más». En sus palabras, «hay una fuerza casi telúrica que nace en la infancia», refiriéndose al apego emocional que los aficionados desarrollan desde pequeños por su equipo, «que cuando ya tienes siete años y eres de un equipo jamás vas a cambiar ya».

Jorge Valdano es buen conocedor de Euskadi, pues su trayectoria como futbolista en Europa comenzó en Vitoria. Su currículum impresiona a cualquiera, y sus opiniones son seguidas por los aficionados que buscan explicaciones reflexivas y didácticas sobre lo que sucede en el terreno de juego. «Sigo siendo futbolista, nos morimos futbolistas y todavía sueño con que juego», reconoció el argentino que dio al salto a Europa desde su Newell's Old Boys al Alavés en Segunda en una entrevista con El Diario Vasco. «Quizás venir al Alavés no fue la mejor idea profesional, pero sin duda en lo personal me hizo mucho bien aquella experiencia».

Sentido de identidad

En su charla Jorge Valdano ha reflexionado además sobre el sentido de identidad que generan los equipos de fútbol, independientemente de su propietario. Reconoce que «puede haber once extranjeros en un equipo, que puede ser de un árabe o de un fondo de inversión y sin embargo la identificación de la gente sigue siendo la misma».

Durante su participación en el Instituto Cervantes, Jorge Valdano también reflexionó sobre la relación entre el fútbol y la literatura pues para el argentino el fútbol y las palabras están intrínsecamente ligados, afirmando que «para mí el fútbol sin la palabra es muy poca cosa». Además, Valdano elogió tanto a Messi como a Maradona, reconociendo su impacto en el mundo del fútbol. Sin embargo, también señaló que a Maradona «le pegaron el triple que a Messi», resaltando cómo ha evolucionado el juego en términos de violencia.

Valdano además, mostró su «descontento con los cambios en el reglamento y la implementación del VAR», argumentando que están volviendo el juego «estúpido» y generando paranoia. A pesar de estas críticas, Valdano mantiene la esperanza en los hinchas, creyendo que pueden defender el juego de las fuerzas que buscan alterarlo.