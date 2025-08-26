Un viajero argentino descubre el sirimiri en Gipuzkoa: «Decidme cómo hacéis para sobrevivir a esto» La aventura de Román Socias por Euskadi ha quedado marcada por este peculiar fenómeno meteorológico

La travesía del argentino Román Socias visitando la península ha dejado varias anécdotas a su paso por localidades guipuzcoanas como San Sebastián, Tolosa o Getaria. Además, ha intentado profundizar en la gastronomía y cultura de Euskadi conociendo los múltiples secretos que se esconden detrás de ella.

Y es que 'Romancito' esta consiguiendo exprimir su experiencia guipuzcoana al completo, ya que hace apenas unas semanas le tocó experimentar el conocido fenómeno meteorológico vasco del sirimiri, esa lluvia fina pero persistente que, sin paraguas, puede terminar empapando a cualquier viandante por la calle o el monte. El argentino calificó esta sensación como una «relación de amor-odio».

«Acabo de encontrar mi nueva palabra que más odio» comienza exponiendo el influencer. Sin embargo, más tarde reconoce que «la palabra está super linda», produciéndole ese sabor agridulce al concepto y donde termina sentenciando con que, a pesar de ser «una palabra muy bonita y simpática, de simpática no tiene nada. Es molesto».

Y es que lo que más incomoda al argentino es que «no te enteras que está lloviendo hasta que no vez todo mojado. Parece que no llueve, entonces uno dice, no uso paraguas. Y va calando, va calando... y te termina mojando entero».

«Hace tres minutos hacía sol y ahora sirimiri»

Algo que caracteriza a provincias como Gipuzkoa es el cambio meteorológico drástico y constante que sorprende varía en apenas unos minutos. De un día soleado a tener que necesitar un paraguas para la lluvia, se trata de situación que Romancito también pudo experimentar: «Salió el sol hace tres minutos, lo juro».

Este fenómeno meteorológico no quita que el influencer se haya maravillado con las localidades guipuzcoanas: «Igualmente estoy enamorado del norte, es todo muy bonito, pero no estoy muy acostumbrado a este tiempo. Por ejemplo ahora dejó de llover, ya no hay txirimiri, pero en tres segundo txirimiri de vuelta».

A la hora de finalizar su vídeo hace un llamamiento a aquellos seguidores que residan en Euskadi y tengan que soportar este fenómeno: «Gente del norte, déjenme ustedes como hacen para sobrevivir con este txirimiri. Una palabra que quiero porque es graciosa pero que odio porque me moja», concluye el creador de contenido argentino.