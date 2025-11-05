El infierno de una niña rusa en Dénia: su padrastro, a prisión por años de abusos sexuales La Audiencia Provincial le impone nueve años y medio de cárcel y una indemnización de 40.000 euros por los daños morales causados

Alejandro Hernández Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:53

Durante tres años, una menor que había llegado a España desde Rusia en busca de una vida mejor soportó en silencio los abusos de quien debía protegerla. La Audiencia de Alicante ha impuesto nueve años y medio de prisión al hombre que, aprovechando la convivencia familiar, convirtió su casa en un lugar de miedo.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante lo ha condenado por un delito continuado de abuso sexual para el que aprecia la atenuante de dilaciones indebidas. El procesado no podrá comunicarse con la víctima ni acercarse a menos de 500 metros de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro espacio frecuentado por ella durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena de prisión. Además, la Sala le obliga a indemnizar con 40.000 euros a la menor por los daños morales que sufrió a consecuencia de los hechos.

La sentencia también le impone la medida de libertad vigilada durante diez años y le inhabilita para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no remuneradas, que conlleven un contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo superior a los cinco años respecto de la duración de la pena de privación de libertad.

Tres años de terror

El condenado, pareja sentimental de la madre de la niña, y ésta convivieron en Dénia desde el año 2012, cuando la pequeña llegó a España procedente de Rusia, donde residía con su abuela.

a sentencia considera probado que, desde que la menor tenía 13 años, el hombre aprovechó la relación de familiaridad y la proximidad física y afectiva para someterla a actos de tipo sexual. Los abusos ocurrían en los momentos en los que se quedaban solos, bien en el domicilio familiar, bien en el lugar de trabajo del condenado, en un taller mecánico de un municipio cercano.

El penado comenzó besando y sometiendo a tocamientos en las partes íntimas de la víctima, para, posteriormente, mantener relaciones sexuales con ella. La menor no consintió ninguno de los actos sexuales, pero los soportó pasivamente porque creía que era el precio que tenía que pagar por estar en España. La niña buscaba excusas para no quedarse sola con el penado y evitar que la abordara sexualmente.

De hecho, se negó en muchas ocasiones de forma expresa a las prácticas sexuales pero, según declara probado el Tribunal, su padrastro lograba siempre reconducir la situación para que accediera sin necesidad de usar la violencia por el desvalimiento de la menor dada su corta edad y por estar en España solo en compañía de su madre, con la que no mantenía una buena relación.

El penado amenazaba a la menor con mandarla de vuelta a Rusia si contaba los abusos

El hombre le advertía de que, si no accedía a sus deseos, le contaría cosas malas a su madre para que la riñera o la mandaría de vuelta a Rusia y no podría ver su hermana pequeña, hija del condenado con la madre de la víctima. Los abusos finalizaron en 2015, cuando el penado y su madre finalizaron la relación y, por tanto, la niña dejó de convivir con él.

Cinco años de silencio

Años después, en 2020, ya siendo mayor de edad, la chica contó lo que había pasado a su madre, que denunció los hechos ante la Policía Nacional. La causa ha sufrido paralizaciones no justificadas en su tramitación. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.