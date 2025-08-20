Ni perro ni gato: la mascota recomendada para mayores de 60 años Este animal discreto y curioso podría cambiar la vida de muchos jubilados que buscan una compañía adaptada a su ritmo de vida

La búsqueda de compañía animal se vuelve cada vez más difícil a medida que se envejece. Los perros requieren de largos paseos, mientras que los gatos podrían resultar demasiado enérgicos para quienes llevan un estilo de vida más relajado. Aunque hay un pequeño mamífero poco conocido que está ganando terreno a estas dos mascotas. Se trata de un compañero que podría ser la solución perfecta para el estilo de vida de personas mayores de 60 años.

La personalidad híbrida del hurón combina la curiosidad de un gato con la vivacidad de un perro. Además su pequeño tamaño (ya que como máximo pueden llegar a medir entre 38 y 50 centímetros de longitud) y sus necesidades de poco espacio lo convierten en un compañero ideal para personas que vivan en pisos pequeños, a diferencia de otros animales.

Una gran ventaja del hurón son sus largos periodos de descanso. Este animal duerme un promedio de 18 horas al día y concentra sus momentos de actividad en la mañana y al final de la tarde. Otra de las ventajas del hurón es que es un animal silencioso, no ladra ni maulla por lo que rara vez va a molestar a vecinos o a compañeros de piso.

Alimentación y esperanza de vida de los hurones

En cuanto a su higiene, esta tampoco es complicada, ya que los hurones suelen aprender a usar una caja de arena. En cuanto a su alimentación, estos pueden ser alimentados con croquetas o productos diseñados para gatos pequeños. Mientras que su dieta carnívora también puede incluir carne cocida o cruda.

Los hurones además suelen vivir entre ocho y diez años, un tiempo adecuado que les permite a sus dueños mantener una relación duradera con ellos sin compromisos a largo plazo que podrían representan otro tipo de animales. Estos además suelen pesar entre uno y dos kilos, por lo que sus cuidados son sencillos y no muy físicos.

Estos animales también tienen un impacto psicológico beneficioso en las personas mayores. Su comportamiento lúdico estimula la interacción, crea dinamismo y previene el aislamiento. En muchos casos, actúan como catalizadores del bienestar, fomentando la rutina y creando un ambiente positivo en el hogar.

