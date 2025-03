Un hostelero revela el beneficio de una botella de vino en copas, «para que entiendas por qué no soy millonario»

J. F. Jueves, 6 de marzo 2025, 19:04 Comenta Compartir

A muchos consumidores les ha asaltado alguna vez la duda que ahora resuelve un hostelero sobre hasta qué punto es negocio vender el vino por copas en un bar o restaurante. Eduardo Alemán lo explica en uno de sus últimos vídeos en su popular perfil de Instagram y de paso nos cuenta cómo es el cálculo que hacen los camareros para servirlo y para cuántas consumiciones les da cada botella.

Alemán, responsable del Restaurante Las Peñas ubicado en Ampuero, pone como límite máximo para cada botella llenar siete copas de vino, aunque confiesa que «prácticamente ningún camarero saca tantas, por el hecho de que se sirven a diferentes alturas y en diferentes momentos». Sin embargo, en las imágenes demuestra cómo lograrlo ya que lo considera crucial para maximizar las ganancias y resalta que no es fácil repartirlo entre siete, «queda una copa correcta pero hay que ser muy bueno para lograrlo en siete».

El hostelero, que fue jefe de sala del Cenador de Amos, también aborda el tema del desperdicio, admitiendo que «realmente insisto, no van a ser siete, van a ser seis y va a sobrar un culín que finalmente se terminará desperdiciando». A pesar de esto, menciona que muchos locales hacen el «trasvase» para aprovechar al máximo el vino restante, «siempre que no tenga posos».

En cuanto a los precios y márgenes de beneficio, Alemán revela que cobra por cada copa de crianza 1,5 euros, con lo que el ingreso total por botella es de 10,5 euros, aunque muchas veces es menos porque se quedan en seis copas. «Este vino si lo compras en un supermercado no te va a bajar de unos 8-9 euros, aunque es verdad que yo lo compro por algo menos de precio directamente del distribuidor», continúa.

Así llegamos al margen de beneficio por una botella de vino, «que no supera los 5 euros». De esta forma el hostelero busca explicar a sus miles de seguidores «por qué no me estoy volviendo millonario con la barra de un bar». Eso sí, algunos le responden sobre el precio al que vende las copas en su bar, ya que lo consideran muy barato y cuestionan los beneficios de los establecimientos que cobran tres o cuatro euros por copa. «¿Dónde está tu local, que me mudo a tu ciudad, en la mía, muy pequeña, desde hace años vale mínimo 2,5€», le escribe una seguidora.

Temas

Vino