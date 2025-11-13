Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por convocatorias «no comunicadas» de ultras
Imagen de la calle Orán, en el barrio gijonés de Pumarín. Citoula

Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón

Las primeras investigaciones apuntan a una muerte por ingesta de sustancias tóxicas

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:40

La Policía halla el cadáver de una joven de 21 años en un descampado de Gijón. El cuerpo fue localizado de madrugada en un solar de la calle Orán, junto al centro de salud de Pumarín. Fue un testigo el que alertó a la Policía Local de la presencia de una joven, aparentemente fallecida. Hasta el lugar se trasladaron varios agentes, quienes al comprobar que se trataba de un fallecimiento avisaron de inmediato a la Comisaría de la Policía Nacional, que se encarga ahora de la investigación.

Los restos mortales fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Oviedo con el objeto de practicarle la autopsia y determinar si existen indicios de criminalidad.

La joven era natural de Navia, si bien residía en Gijón, donde estaba estudiando.

