El Gobierno Vasco detecta numerosos incumplimientos e irregularidades en la venta de legumbres secas envasadas

El Gobierno Vasco denuncia el alto porcentaje de irregularidades e incumplimientos que ha detectado en las legumbres secas envasadas que se ponen a la ... venta. Pone el acento en los defectos que presentan los granos, el elevado número de ellos que no llegan enteros al consumidor y en los localizados en el etiquetado de los envases. El Instituto Vasco de Consumo 'Kontsumobide' ha llegado a estas conclusiones tras desarrollar tres campañas de inspección en este campo.

En el 23,53 % de los análisis realizados, Kontsumobide ha captado algún incumplimiento calificado «grave», como los granos que presentan un albumen alterado o parasitado, con ligeros ataques de moho o de podredumbres o con muy ligeras manchas.

Más elevado es el porcentaje de irregularidades detectados en el etiquetado de los envases de las legumbres secas que no son ecológicas ni tienen calidad diferenciada: asciende al ¡84,29%! En este aspecto, los incumplimientos más habituales son la falta de fecha de envasado (52,63%) y la falta de información respecto a la categoría (42,11%), según informa el Gobierno Vasco.

Hay otras anomalías menos frecuentes como que la fecha de envasado y la de duración mínima no figuren en el mismo campo visual (28,57%) o que la información nutricional obligatoria no incluya el valor energético y las cantidades de grasas, ácidos grasos saturados, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal (15,79%). En el caso de las legumbres de importación, destaca también el hecho de que no se indica el país de origen en el 8,33% de los casos.

En el caso de las legumbres ecológicas, los incumplimientos de la norma se dan en el etiquetado. Concretamente, el 40% de los productos controlados incumple alguno de los siguientes requisitos del etiquetado de productos ecológicos.

Peor en la venta on line

Mas graves si cabe son los datos recabados en los productos de venta online. En el 100% de los casos se ha apreciado que no se informa ni sobre la fecha de envasado ni de forma correcta sobre el valor energético y la cantidad de nutrientes.

También se subrayan las irregularidades de las tiendas online analizadas: el 100% incumple las obligaciones de información de las ventas a distancia ya sea por no respetar el fuero del domicilio del consumidor (75%), por no informar del derecho de desistimiento ni proporcionar un modelo de desistimiento (50%) o por no informar del plazo de entrega (25%).

A la vista de estos resultados, el Instituto Vasco de Consumo repetirá los controles sobre la venta legumbres secas e intensificará su control sobre la venta online.