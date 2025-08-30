Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un rebaño de vacas busca pastos en una zona calcinada en Quiroga (Lugo). EP

El Gobierno confía en que la ola de incendios «está llegando a su fin»

Castilla y León sufre todavía seis fuegos graves y la preocupación se traslada al sureste de la península, donde las condiciones meteorológicas son desfavorables

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:40

El Gobierno considera que la batalla contra los incendios, que han calcinado más de 360.000 hectáreas en agosto, está «llegando a su fin», entre ... otros factores, por las condiciones meteorológicas «claramente favorables» que se están registrando estos días en las zonas más afectadas, principalmente Castilla y León y Galicia. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha explicado este sábado que la bajada de temperaturas y la disminución de la velocidad de los vientos en el noroeste de la península mantienen abierta una «ventana de oportunidad» para la extinción de los fuegos. «Este terrible episodio de la historia de España se está cerrando», ha asegurado.

