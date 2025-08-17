El gesto que alarga la vida útil del coche: «Evita el desgaste prematuro de la dirección»

J. F. Domingo, 17 de agosto 2025, 08:25 Comenta Compartir

Un experto en mecánica de coches ha revelado un consejo tan sencillo como últil para conseguir añadir años de vida para el sistema de dirección del automóvil, «evitando costosas visitas al taller». La clave reside en un hábito común que, según este especialista, deberíamos evitar: girar las ruedas con el coche cuando se encuentra completamente detenido.

Juan José Ebenezer, mecánico de un taller sevillano, destaca la importancia de aplicar una técnica que incluso se enseña a los conductores de vehículos pesados. Según el especialista, «eso de girar la rueda cuando tenemos el coche parado para salir de un aparcamiento o algún sitio no es bueno para tu sistema de dirección porque está sobrecargando la tensión, el esfuerzo que está haciendo la dirección, porque no hay mayor esfuerzo que el que hace el vehículo sobre la dirección en parado». Esta sobrecarga se debe a la enorme fricción entre el neumático y el asfalto cuando el coche está inmóvil, lo que obliga a las rótulas a ejercer una resistencia mucho mayor.

Realizar un pequeño movimiento

La solución es tan simple como iniciar un ligero movimiento antes de girar el volante. Ebenezer explica que al observar el comportamiento de la dirección, se nota que «ejerce una presión sobre el volante y no se mueve y en el momento en que empieza a iniciar la marcha, el propio volante se gira». Este pequeño desplazamiento, por mínimo que sea, es fundamental. «Al darle ese pequeño movimiento estamos ayudando a que la rueda no tenga que arrastrarse sobre el asfalto, sino que lo que haga sea ir girando y pivotando poco a poco sobre el firme,» aclara. Este método permite que la rueda «vaya cogiendo parte nueva de asfalto», reduciendo drásticamente el esfuerzo sobre el sistema.

Las implicaciones de adoptar este hábito son significativas para este mecánico: «nuestro sistema de dirección va a sufrir mucho menos y va a durar muchos más años». Además, subraya que esta práctica es especialmente relevante para vehículos pesados, como los camiones de 12.000 kg, donde el peso y el esfuerzo sobre la dirección son «muchísimo mayores», y por ello se les instruye en esta técnica.

Para los conductores de automóviles particulares, la adopción de este método es una inversión en la durabilidad de su vehículo. Juan José Ebenezer concluye que «si tú aprendes a usar eso en tu coche, vas a conseguir que la rótula, suspensión y dirección y todo lo que compone el sistema hidráulico o eléctrico de la dirección te dure muchos más años sin tener que pasar por el taller».