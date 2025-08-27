La fuente con vino gratis que sorprende a sus visitantes: «Qué bien sienta» La fuente a hora y media de San Sebastián ofrece 100 litros de vino tinto joven todos los días desde 1991

Aunque parezca algo insólito, en una localidad de Navarra existe una fuente de vino gratis que ofrece 100 litros de vino tinto joven todos los días desde 1991. Este manantial ubicado en la localidad de Ayegui, en concreto, en las Bodegas Irache, sorprende a todos sus visitantes y peregrinos, ya que la fuente es una de las paradas obligatorias del Camino de Santiago.

Y es que a pesar de que Bodegas Irache sea una de las bodegas más antiguas de Navarra, la idea de crear esta fuente surgió en el año 1991. Un gesto de hospitalidad para quienes pasan caminando por la zona y que funciona todos los días, durante las 24 horas.

Y es que la historia se remonta desde el siglo X, cuando los monjes benedictinos que habitaban el anexo monasterio de Irache, elaboraban vinos en las mismas tierras, unos caldos que servían como bebida y como cura para los peregrinos del Camino de Santiago. La fuente dispone de 100 litros de vino joven, aunque cuando estos se acaban, ya no se reponen hasta el día siguiente. Eso sí, justo al lado hay otra fuente de agua que si funciona siempre.

Vino gratis para los peregrinos del Camino de Santiago

Desde las Bodegas Irache han transmitido que la idea de instalar estos grifos surge como gesto de hospitalidad y porque «el vino no debe negarse nunca al caminante», siendo este un punto que reune a viajeros de todo el mundo.

La fuente suele estar vigilada por una 'webcam' en directo instalada justo encima del grifo de vino. Así pueden ver en tiempo real si hay gente sirviéndose, si el vino está fluyendo o si ya se ha acabado. «Y qué bien sienta ese vino con el bocata en un alto del camino. Gracias por esa fuente, tanto de vino, como de agua», agradecen algunos de los peregrinos que han aprovechado la fuente.

Además, justo al lado de la fuente hay un museo del vino al que también se puede entrar de manera gratuita y donde cualquiera puede aprender sobre los siglos de historia vinícola de la región.