La fruta que emborracha y que podría hacer que des positivo en un control de alcoholemia

«Si bebes no conduzcas», es el lema se seguridad vial que se ha convertido en mantra desde su creación hace 40 años. Desde entonces, las tasas de alcoholemia se han ido reduciendo progresivamente, junto con un endurecimiento en los controles, las campañas de divulgación y medidas como el carné por puntos o los radares. Incluso hace poco la DGT ha propuesto reducir la tasa casi a cero, pero ¿qué pasaría si aún sin beber una persona diera positivo?.

Aunque suene raro existe una fruta que emborracha y que podría hacer que des positivo en un control de alcoholemia y no, no se trata ni de la uva ni de la manzana, sino del fruto del madroño. Estos frutos, amarillos al nacer y rojos cuando están maduros, son muy nutritivos y se pueden comer enteros recién cogidos del arbolillo. Tienen azúcares, ácido gálico y otros compuestos que le dan propiedades astringentes, antisépticas y antiinflamatorias, llegando a ayudar incluso a bajar el nivel de colesterol en sangre. Pero como todo fruto azucarado, puede utilizarse para fabricar licores varios.

El fruto del madroño empieza su fermentación alcohólica cuando aún está colgando del mismo árbol, con lo que su ingesta podría causar cierta sensación de embriaguez y dolor de cabeza. Incluso su nombre en latín ya da una pista, ya que 'unedo', viene de 'unum edo', que literalmente significa 'comer solo uno', en alusión a su poder embriagante.

Otros casos en los que se podría dar positivo en un control de alcoholemia

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha propuesto hace poco reducir la tasa a 0,1 mg de alcohol por litro de aire espirado (que equivale a 0,2 gramos por litro de sangre) o lo que es, mejor dicho, una tasa cero. La decisión de reducir la tasa, que actualmente es de 0,5 gramos en sangre, emula la decisión de países como Suecia y Noruega, considerados como referentes en materia de seguridad vial, que adoptaron el 0,2 en 1990. Una decisión que redujo en un 12% los siniestros con víctimas.

Aunque el consumo de esta fruta, pese no ser una ciencia exacta, tras producirse su proceso de fermentación, podría hacer que al soplar el alcoholímetro la taza no sea 0,0 aunque no se haya consumido alcohol. Algo que también pasa con otras frutas en estados maduros como la uva o el plátano. En el caso de tomar un bombón de licor o una tarta al whiskey también se podría dar positivo. De hecho, existe el riesgo de dar positivo incluso incluyendo cerveza en algunas recetas.