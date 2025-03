Las dos frases que usan las personas emocionalmente inteligentes: «Así haces que las emociones trabajen a tu favor»

J. F. Sábado, 15 de febrero 2025 | Actualizado 25/03/2025 18:45h. Comenta Compartir

Justin Bariso, orador y consultor que ayuda a personas y organizaciones en en el desarrollo de su inteligencia emocional, ha compartido su visión sobre cómo las personas emocionalmente inteligentes gestionan sus emociones y construyen relaciones más sólidas a través de dos sencillas frases. Para Bariso, la clave reside en la capacidad de mantener la calma en momentos de tensión emocional, algo que, según reconoce, no siempre es fácil incluso para un experto como él. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ha descubierto que el uso de «marcos de referencia sencillos» puede ser de gran ayuda para mantener las emociones bajo control.

Bariso, autor del libro 'Inteligencia emocional para la vida cotidiana', destaca que las personas emocionalmente inteligentes utilizan la frase «ellos no saben» para afrontar comentarios hirientes. Alguien puede hacer un comentario desconsiderado, ya sea un extraño, un colega o un familiar, y la reacción inicial puede ser de enfado o frustración. Sin embargo, al recordar «ellos no saben», se reduce el impacto emocional de la situación. Esta frase sirve a este experto como recordatorio de que «no saben cómo es mi vida. No saben cómo es estar en mi lugar. No saben lo que yo sé».

No se trata de menospreciar a la otra persona, explica, «sino de entender que no tiene la misma perspectiva y que, si la tuviera, probablemente no habría dicho lo que dijo». De esta forma, se evita tomar el comentario como algo personal, permitiendo superar los sentimientos iniciales y ver a la otra persona desde una perspectiva diferente.

Frases para practicar la empatía

Además, Bariso propone la frase «no sé» como herramienta para construir relaciones más sólidas. Esta frase, según Bariso, «es un recordatorio para practicar la empatía, una cualidad invaluable en la construcción de relaciones». La empatía no implica estar de acuerdo con la otra persona, recuerda, sino «intentar comprender sus circunstancias y experiencias».

Bariso explica que «no sé» puede ser una forma abreviada de pensar en todo aquello que se desconoce sobre la otra persona: «No sé cómo va su día. Ni su semana. Ni su año», o «No sé con qué están lidiando en casa (ni en el trabajo)». Este recordatorio permite dejar de ver la situación a través de la lente de la pura emoción y elegir ver el evento de manera más realista, como un momento único en el tiempo y parte de un panorama más amplio.

Justin Bariso explica de esta forma que las personas emocionalmente inteligentes utilizan estas dos frases como herramientas clave para desarrollar su inteligencia emocional. Al practicar el uso de «ellos no saben» y «no sé» en el momento adecuado, se aprende a mantener las emociones bajo control y a hacer que trabajen a nuestro favor, en lugar de en contra.