La fórmula para dormir mejor y no sentirse cansado: «Hay gente que duerme 3 horas y se levanta como una rosa» Un experto ha explicado 'la regla de los 90 minutos' en redes sociales

La vuelta a la rutina no es nada fácil, después de unas vacaciones y ritmos de vida menos sujetos a un horario, esta podría afectar nuestro sueño, causando cansancio y mal humor. Para mejorar esta situación es necesario dormir mejor, por lo que un joven experto recomienda 'la regla de los 90 minutos'. Una fórmula efectiva para no sentirse cansado durante el día.

Y es que en el vídeo subido a Instagram por la cuenta de la aplicación de salud física, mental y de nutrición, 'Onviuverse', un joven experto ha contestado a la pregunta de «¿por qué hay gente que duerme 3 horas y se levanta como una rosa?».

La respuesta del experto es que lo más importante es« no romper fases REM». Las siglas de 'Rapid Eye Movement' (Movimientos Rápidos de Ojos). Una etapa del sueño caracterizada por una alta actividad cerebral en la que los ojos realizan movimientos rápidos bajo los párpados, mientras que los músculos se encuentran temporalmente bloqueados.

'La regla de los 90 minutos' para dormir mejor

«Esta fase es imprescindible para el descanso del cerebro», destaca el experto, ya que es crucial para la consolidación de la memoria, el aprendizaje y el equilibrio emocional, procesando y organizando la información adquirida durante el día.

La fase REM ocurre aproximadamente 70-90 minutos después de conciliar el sueño y se repite varias veces a lo largo de la noche como parte de un ciclo de sueño. Pero «¿Qué puedes hacer para controlar los ciclos del sueño?», pregunta el experto en el vídeo con más de 2 millones de visualizaciones.

«Lo que puedes hacer es calcular los ciclos de hora y media y ponerte la alarma a la hora que termine uno de estos ciclos», recomienda. «Vamos a poner un ejemplo práctico. Si tienes que despertarte a las 7.30 de la mañana, tendrías que acostarte a las 12. De esta forma, cumpliríamos los siguientes ciclos: de 12 a 1.30 horas, de 1.30 a 3.00, de 4.30 a 6.00 y de 6.00 a 7.30. Y con esto completaríamos 5 fases del sueño REM. «Lo que hará que te sientas con mucha más energía», concluye.

