La feria de tatuajes a un paso de Gipuzkoa que reunirá a más de 150 artistas de todo el mundo El evento tendrá lugar el próximo fin de semana, 15 y 16 de noviembre, en Biarritz

M. S. Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:09

La feria de tatuajes, Biarritz Tattoo Fest, se celebrará el próximo fin de semana, los días 15 y 16 de noviembre. Un evento a un paso de Gipuzkoa, que reunirá a más de 150 artistas de todo el mundo en una atmósfera única, ideal para los amantes de la tinta.

El Biarritz Tattoo Fest 2025 se celebrará durante dos días en la sala de congresos, exposiciones y espectáculos, Halle d'Iraty en la Rue de Pitchot, en el corazón de Biarritz. Durante dos días, más de 150 tatuadores de todos los rincones mostrarán la riqueza y diversidad del arte del tatuaje.

Los artistas invitados enseñarán sus estilos, técnicas e inspiraciones a todos los que asistan al creativo y vibrante evento que convertirá a la localidad vasca por un fin de semana en la capital del tatuaje.

El evento empezará el sábado a las 10.30 horas y el precio de la entrada de un día será de 12 euros, mientras que el pase de fin de semana tendrá un valor de 20 euros. La entrada será gratuita para los menores de 16 años que vayan acompañados de un adulto.

