Un hidroavión colabora en las labores de extinción del fuego, a 20 de agosto de 2025 EP

Extremadura da por «consolidado» el incendio de Jarilla diez días después

La presidenta de la Junta explica que solo queda por controlar un frente de dos kilómetros al noreste de Hervás y la zona de las gargantas de Papúos y Becedas en el Valle del Jerte

J. López-Lago

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:22

El incendio de Jarilla, en el norte de Cáceres, ha tardado diez días en considerarse controlado. Esta mañana el tono de las declaraciones sobre las novedades ha sido mucho más calmado, casi de anunciar la victoria contra las llamas. Es el que ha empleado María Guardiola, que ha comparecido este jueves en lugar de su consejero de Presidencia tras la reunión del CECOPI. Según la presidenta extremeña, «llevamos diez días en este incendio y en los últimos dos días ya empezamos a decir que hemos pasado de defendernos a atacarlo y hoy, el tercero, podemos decir que ese ataque da sus frutos».

Guardiola ha actualizado hoy los efectos del peor incendio que se recuerda en la región hasta las 16.800 hectáreas quemadas en un perímetro que podría ser casi definitivo y que ya es de 165 kilómetros. «Ya solo quedan dos kilómetros para consolidar el incendio en la parte noreste de Hervás (Valle del Ambroz), en la que se va a trabajar todo el día, igual que en las gargantas de Papúos y Becedas (Valle del Jerte)», ha dicho al señalar las dos zonas que quedan por dominar por parte de los bomberos.

En ambos casos se atacará la zona con medios aéreos y terrestres, ha precisado Guardiola desde el Puesto de Mando Avanzado, situado en La Granja (Cáceres). Por otro lado, sigue evacuada la zona periurbana de Hervás y varias casas aisladas del Valle del Jerte.

Sobre las declaraciones de la responsable de Protección Civil, que dijo ayer que algunas comunidades de autónomas del PP habían pedido «lo imposible» para atacar sus incendios, Guardiola ha dicho esta mañana que «no nos sentimos aludidos», y ha recordado que Extremadura pidió medios al gobierno central el viernes y no obtuvo respuesta hasta el domingo.

Además de deshacerse en agradecimiento a quienes están participando en la extinción, la presidenta ha tenido esta mañana palabras para los vecinos, a los que elogió «su paciencia» y les prometió que la Junta no se va a olvidar de ellos cuando toque evaluar los daños y ayudarles a volver a la normalidad.

