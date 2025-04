Un experto en IA opina sobre hacer la compra por Internet y desata el debate: «No has entendido nada» «No entiendo cómo puede alguien seguir prefiriendo ir físicamente a hacer la compra y comerse las colas», señaló en sus redes

J.M. Lunes, 7 de abril 2025, 15:46 Comenta Compartir

Hacer la compra por Internet o de forma física en el supermercado como se ha hecho toda la vida. Se trata de uno de debates que se ha desatado los últimos días en redes sociales a raíz de una publicación del divulgador y experto en IA, Javi López, tras asegurar en X, antiguo Twitter, no entender cómo todavía existe gente que no hace la compra online.

Unas declaraciones que rápidamente desataron cientos de opiniones y contestaciones en las respuestas de la publicación original y que, entre otros argumentos, esgrimían que no todo en la vida tiene que ser optimizable ni concebido para ahorrar tiempo.

«¿La gente está loca? No entiendo, con lo infinitamente cómodo que es hoy día hacer la compra online en supermercados como Mercadona, Carrefour, Amazon, etc., cómo puede alguien seguir prefiriendo ir físicamente a hacer la compra y comerse las colas. Que alguien me lo explique», comentaba el profesional en IA junto a una imagen de un pedido online a un supermercado, en el que gastaba 120,80 euros en una compra de treinta artículos, cifra a la que había que sumar 8,20 euros en concepto de preparación.

La afirmación generó más de setecientas respuestas centrándose el debate en que hacer la compra va más allá del simple acto de comprar e involucra otras razones como simplemente salir de casa.

«Querido Javi, no todo en esta vida debe ser optimizable. La vida es pasear por el mercado con curiosidad, sin mirar el reloj. La vida está en lo cotidiano, en el encuentro con lo desconocido, en la oportunidad de sorprenderte. La excesiva comodidad te aleja de la vida», fue una de las respuestas más compartidas, que condensó el sentir de muchos usuarios.

Por su parte, muchas otras personas argumentaron motivos más prácticos para seguir yendo al supermercado: «Prefiero ver el estado de los productos antes de comprarlos», comentaba una usuaria. Otro señalaba que le gusta «escoger lo que compra en función de lo que vea en el súper, no lo que recuerdo que me hace falta». Y algunos, simplemente, valoraban el hecho de salir de casa y hacer recados como una actividad cotidiana y necesaria. «No has entendido nada», concluía otra persona en las respuestas.