La cada vez mayor presencia de los menores en las redes sociales es un motivo de preocupación a nivel social. Hoy en día ya no ... sorprende comprobar que hay niños de 11 o 12 años con perfiles en Tik Tok o Instagram, a pesar de los riesgos que ello conlleva para estos menores. «Las familias no son del todo conscientes de que lo que ven sus hijos en estos espacios condiciona su forma de ser, pensar, relacionarse con los demás... El cerebro de los niños es muy maleable», cuenta Estela Brión (Zarautz, 1993), profesora de la Universidad de Deusto y autora del libro 'Protección de datos personales, redes sociales y menores de edad'.

- ¿Ha visto la serie de la que todo el mundo habla, 'Adolescencia'?

- No, pero sé de qué va. La tengo apuntada en mi lista.

- ¿Le sorprende la reacción de algunos padres y adultos?

- Lo que me sorprende es que se sorprendan. ¿Ahora nos vamos a llevar las manos a la cabeza por estas cosas? El acoso en las redes y comportamientos de este calibre llevan tiempo sucediendo. El problema es que no se está atajando.

- ¿Por qué?

- Entre otras cosas, porque dar una respuesta íntegra, efectiva y rápida a un problema como este es complicado.

- Han pasado más de 20 años desde el surgimiento de las primeras redes sociales. Aún así, los menores siguen estando desprotegidos. ¿Por qué?

- Porque hemos tardado muchísimo en verle las orejas al lobo. De hecho, esa es una de las principales críticas del libro. Ha pasado demasiado tiempo hasta que se ha establecido una edad de consentimiento, que fue en el año 2018. Lo preocupante es que, hoy en día, sigue habiendo niños con perfiles en Tik Tok.

La ficha Libro 'Protección de datos personales, redes sociales y menores de edad. Nuevos retos normativos en tiempos de big data e inteligencia artificial'

Autora Estela Brión (Zarautz, 1993)

Editorial Dykinson

Colección IA, robots y bioderecho

- El Gobierno ha aprobado esta semana el proyecto de ley para proteger a los menores de edad en los entornos digitales, que entre otros aspecto eleva a 16 la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales. ¿Cómo valora la iniciativa?

- Primero, viene un poco tarde, porque la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales ya en el año 2018 se comprometía a ahondar más en esta cuestión. Estamos en 2025 y todavía es un proyecto. Y segundo, veo positivo aumentar la edad, pero sin sistemas de verificación de la edad implementados en la red social, no sirve de mucho. Es bueno subir la edad, pero si no vamos a verificar la edad, a pesar de que el Reglamento Europeo de Protección de Datos del 2018 también obligaba a ello, queda un poco en agua de borrajas.

- ¿Hay sistemas de verificación realmente efectivos?

- Sí los hay. Hasta ahora el principal problema ha sido, no se lo pierda, que el legislador muchas veces ha descartado muchos sistemas, porque cree que terminan or pedir más datos que los necesarios para verificar la edad. Al menos parece que ya no estamos en ese contexto. El proyecto contempla la cartera digital beta (un 'wallet' o portadocumentos digital) que incluye el sistema de verificación. La cuestión sería obligar a todos los proveedores de redes sociales a aceptar esa cartera y que haya un uso generalizado de la población de esa cartera también. También podrían implementarse sistemas de verificación con Inteligencia Artificial. Si la utilizamos para unas cosas, igual utilizar la IA con este propósito puede ser muy útil.

- ¿Y cómo funcionan?

- SCon un análisis biométrico de voz y cómo escribe un usuario se puede detectar la edad con unaprobabilidad bastante alta. Al menos saber si es menor de edad. En la normativa de los Estados Unidos, a pesar de que son más permisivos con el tratamiento de datos, tienen un listado de unos cuantos sistemas de verificación aceptables y les piden a los proveedores que se decanten por uno o varios. Nosotros, en Europa, no tenemos ni eso.

- ¿Son conscientes de la huella digital que dejan los menores?

- Es un tema muy interesante, porque es necesario saber que si quieres deshacerte de ella existen ciertas garantías normativas a las que puedes agarrarte. Con todo, se ha hablado mucho en los últimos meses del derecho al olvido, pero en redes sociales ese derecho se queda un poco escaso.

- ¿Son los menores el blanco perfecto de estos grandes grupos tecnológicos?

- Son sujetos muy vulnerables, de eso no hay ninguna duda. El principal problema que deberían conocer todas las familias de estos menores es que los famosos algoritmos que funcionan con Inteligencia Artificial predicen el comportamiento de los niños. Los menores no alcanzan a entender que están siendo manipulados por las mentes que controlan estas grandes multinacionales.

- Manipulados, ¿en qué sentido?

- No quiero tampoco meter miedo a nadie, no es mi intención. Pero me parece relevante que se sepa que es muy fácil manipular a las personas, y más aún a un niño. Los algoritmos observan toneladas de datos de información, las procesan a una velocidad de vértigo y en base a esos datos se adaptan a los gustos del usuario y le intentan condicionar.

- ¿Para qué?

- Por ejemplo, para que le genere repulsa algo, para que se identifique más por un partido político que por otro, para que su carrera académica vaya por un lado en lugar de por otro... Hay muchos modos de influenciar.

- ¿Se refiere a la lupa de contenido infinito de Instagram o Tik Tok?

- Bueno, es que eso es un filtro de burbuja total. Siempre te van a mostrar contenidos que te agradan. Eso, a la larga, genera en miles de chavales problemas severos de adicción a las pantallas, serias dificultades para conciliar el sueño... En este sentido, el Gobierno de España ya ha incluido la adicción a las redes sociales entre las amenazas a las que se enfrentan los menores. Las redes necesitan crear una versión digital de ti mismo.

- ¿Qué mensaje tiene para los padres?

- Que las redes sociales ya no son un espacio en el que sus hijos interactúan entre ellos. Ya son mucho más que eso. De los riesgos clásicos hemos pasado a, como los llamo yo, riesgos 'premium'. ¿Saben los padres cómo afecta al cerebro de sus hijos lo que ven en las redes sociales? La mente de un niño es de plastilina. Si el algoritmo quiere, puede destrozar su cerebro. Mi sensación es que el tratamiento de datos es un problema de segunda, pero... No lo es. Es una cuestión capital.

- ¿Hace falta más información para las familias?

- Sin duda. Lo primero, lo básico, es informarles sobre qué pasa con los datos de sus hijos. Lo segundo, como complemento, sería formarles. Que tengan unos pilares adecuados sobre los que sustentar sus decisiones en este asunto.