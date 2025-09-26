Euskararen pizkundea eragiteko proposamena aurkeztu dute 113 erakundek
Hizkuntzaren aldeko Itun Soziopolitiko berrirako eskaintza dokumentua aurkeztu du Batuz Aldatu dinamikak
San Sebastián
Ostirala, 26 iraila 2025, 12:13
Gizarteko 113 eragilek euskararen aldeko Itun Soziopolitiko berrirako eskaintza dokumentua aurkeztu dute gaur Donostiako Miramongo Parke Teknologikoan, Euskalgintzaren Kontseiluak sustatutako Batuz Aldaketa izeneko dinamikaren baitan. Proposamenak euskarari etorkizuna bermatzeko hizkuntza-politiketan egin behar den jauziaren oinarriak jasotzen ditu: euskararen ezagutza orokortzea, normal erabiltzeko baldintzak sortzea eta estatus-aitortzan aurreraurratsak egitea.
Itunerako eskaintza abiaburu hartuta, elkarrizketa zabaltzen joateko konpromisoa hartu du Kontseiluak, adostasunaren oinarri soziala zabaltzea helburu. «Itun soziopolitiko berriak euskarari etorkizuna bermatzeko hizkuntza-politikaren giltzak proposatzen ditu. Oso laburbilduta, ezagutza orokortzea, hau da, herritar orok euskara ezagutuko duen ortzemuga bat ezartzea, eta normal erabiltzeko baldintzak eratzea dira oinarriak. Paradigma aldaketa bat, besteak beste, estatusaren auziari ere sendo helduko diona», adierazi du Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi eta proiektuaren sustatzaileak. Halaber, erantsi du «bide horretatik euskararen normalizazio eta biziberritzean aurrera egiteko bidea sortzeaz gain, hizkuntza-eskubideak erabat gauzatzea lortuko litzatekeela, eta, ondorioz, justizia soziala, gizarte kohesioa, bizikidetza eta askatasuna indartzea».
Urtebeteko elkarrizketa prozesuan murgilduta egon da hamaika eragilek osatutako Talde Eragilea adostasun soziala itun soziopolitiko bilakatzeko proposamena garatzen. AEK, Agirre Lehendakaria Center, Athletic Club Fundazioa, Euskal Kontsumitzaileen Alkartea, Taupa Mugimendua, Eusko Ikaskuntza, Euskalgintzaren Kontseilua, Gazte Euskaltzaleen Sarea, Gipuzkoako Erizainen Elkargoa, Mondragon Korporazioa eta Nafar Ateneoa izan dira Talde Eragile horren parte, eta Aitziber Blanco bizikidetzan adituak dinamizatu du prozesua.
Proposamenak bost eremu nagusitan banatzen ditu euskararen normalizazio eta biziberritzeprozesuan gizarteko sektore desberdinek dituzten erantzukizunak. Erantzukizunen lehen geruzan erakundeak eta eragile politikoak ezartzen dira proposamenean. Hain zuzen ere, Itun proposamenak instituzioen ardura azpimarratzen du, hasi udaletatik eta Euskal Herria banatzen duten eremu administratibo bakoitzeko gobernuetaraino. Horrela, ezagutzaren unibertsalizazioa ekarriko duten «politika publiko ausart eta anbiziotsuak proposatzen dira», hezkuntzan, helduen euskalduntze-alfabetatzean, kultura-politiketan eta harrera-politiketan jarriz ardatz nagusiak.
Halaber, politika publikoen bidez erabilera bermatzeko guneen sorrera, garapena eta hedapena gauzatzea proposatzen da, hiztun komunitate ahaldundu bat elikatzeko bideak jartzearekin batera. Estatusaren auziari aipamen berezia egiten zaio, Itunean jasotzen denez, euskarak Euskal Herri osoan ofizialtasun-estatusa lortzea egin beharreko urratsa baita etorkizuna bermatuko duten politika publikoak sistematikoki eta iraunkorki egiteko.
Eragile sinatzaileek lau konpromiso nagusi hartzen dituzte: dokumentuaren edukia gizarteratzea, proposamenak beren egitea, elkarrizketan eta elkarlanean jarraitzea, eta bere eremuan eragiteko gai den konpromiso gehigarriak hartzea.
Askotariko 113 eragilek egin dute bat Batuz Aldatu dokumentuarekin. Hauexek dira:
AEK – ALFABETATZE EUSKALDUNTZE KOORDINAKUNDEA
AGIRRE LEHENDAKARI CENTER
AHOTSENEA
ARTEZ
ATHLETIC CLUB FUNDAZIOA
BAI EUSKARARI
BEHATEGIA- EUSKARAZKO HEDABIDEEN BEHATOKIA
BERRIA TALDEA
BILGUNE FEMINISTA
BIZIPOZA
BIZKAIA IRRATIA
BIZKAIKO ABOKATUEN ELKARGO OHORETSUA
BIZKAIKO URTXINTXA ESKOLA
DANTZAN
DINDAIA FUNDAZIOA
EGI – EUZKO GAZTEDI
EHAZE – EUSKAL HERRIKO ANTZERKIZALE ELKARTEA
EHE – EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ
EHIGE – EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA
EHNE – EUSKAL HERRIKO NEKAZARIEN ELKARTASUNA
EIE – EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA
EIZIE – EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPRETEEN ELKARTEA
EKA – EUSKAL KONTSUMITZAILEEN ALKARTEA
EKOLOGISTAK MARTXAN
EKONOMISTEN EUSKAL ELKARGOA
ELA SINDIKATUA
ELB – EUSKAL HERRIKO LABORARIEN BATASUNA
ELHUYAR TALDEA
ELKAR FUNDAZIOA
EMUN KOOPERATIBA
ENPRESABIDEA
ERNAI
ESK SINDIKATUA
EUSKAL AKTOREEN BATASUNA
EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA
EUSKAL EDITOREEN ELKARTEA
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA – BIZKAIA
EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA
EUSKAL HERRIKO ESKUBIDE SOZIALEN KARTA
EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK
EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA
EUSKAL HERRIKO LEHEN MAILAKO PEDIATRA ELKARTEA
EUSKAL KONFEDERAZIOA
EUSKAL MEMORIA FUNDAZIOA
EUSKAL MONETA
EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA
EUSKARAGILEAK ENPRESEN BATZORDEA
EUSKO IKASKUNTZA
EZKERRABERRI FUNDAZIOA
FEUSE – FARMAZILARI EUSKALDUNEN ELKARTEA
GARABIDE
GAURGEROA
GAZTE ABERTZALEAK
GAZTE EUSKALTZALEEN SAREA
GEHITU – EUSKAL HERRIKO LESBIANA, GAY, BISEXUAL, TRANS ETA INTERSEXUALEN ELKARTEA
GEREDIAGA ELKARTEA
GERRIKO KULTUR ELKARTEA
GIPUZKOAKO ABOKATUEN ELKARGO PRESTUA
GIPUZKOAKO ERIZAINEN ELKARGOA
GIPUZKOAKO SENDAGAIGILEEN ELKARTEA
GIPUZKOAKO SENDAGILEEN ELKARGO OFIZIALA
GURE ESKU
HEIZE – EUSKAL ESKOLA PUBLIKOEN ZUZENDARITZA ELKARTEEN FEDERAZIOA
HEKIMEN – EUSKAL HEDABIDEEN ELKARTEA
(H)EMEN ELKARTEA
HEZTEN
HIK HASI – EUSKAL HEZIKETARAKO EGITASMOA
HIRUKI LARROSA
HIRU SINDIKATUA
HITZ – HIZKUNTZA TEKNOLOGIARAKO ZENTROA
HITZEZ EUSKALTEGIA
HIZKUNTZ ESKUBIDEEN BEHATOKIA
EPE-IBAIA – IKUS-ENTZUNEZKOEN EUSKAL EKOIZLE BURUJABEEN ELKARTEA
IKAMA – IKASLE ANTOLAKUNDEA
ILAZKI EUSKALTEGIA
IRRIEN LAGUNAK
JAKIN ALDIZKARIA
KARMELDARRAK
KATXIPORRETA
KONFEKOOP – EUSKADIKO KOOPERATIBEN KONFEDERAZIOA
KRISTAU ESKOLAK
KUKULAISI
LAB SINDIKATUA
LANARTEA
MAIZPIDE EUSKALTEGIA
MONDRAGON KORPORAZIOA
MINTZAIAN – HENDAIAKO EUSKARA ETA KULTUR ELKARTEA
MINTZALASAI
MINTZANET
MONDRAGON UNIBERTSITATEA
NAFARROAKO ATENEOA
NAFARROAKO ETA ERRIOXAKO IKA
OEE – OSASUNGOA EUSKALDUNTZEKO ERAKUNDEA
OINHERRI
OLATUKOOP
ORDIZIA RUGBY ELKARTEA
PANTAILAK EUSKARAZ
PUNTUEUS FUNDAZIOA
REAL SOCIEDAD FUNDAZIOA
SORTZEN
SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA
STEILAS SINDIKATUA
SUKAR HORIA TALDE EKOLOGISTA
TAUPA MUGIMENDUA
TELESFORO MONZON ELAB
TINKO EUSKARA ELKARTEA
TOKIKOM-TOKIKO KOMUNIKABIDEEN BATERAGUNEA
UEU – UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA
URRATS EUSKALTEGIA
UZEI TERMINOLOGIA ETA LEXIKOGRAFIA ZENTROA
XAKE ESPAZIOA
XUTI GAZTE!
ZABALIK AMIKUZEKO EUSKALGINTZA
