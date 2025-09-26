Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Euskararen pizkundea eragiteko proposamena aurkeztu dute 113 erakundek

Hizkuntzaren aldeko Itun Soziopolitiko berrirako eskaintza dokumentua aurkeztu du Batuz Aldatu dinamikak

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Ostirala, 26 iraila 2025, 12:13

Gizarteko 113 eragilek euskararen aldeko Itun Soziopolitiko berrirako eskaintza dokumentua aurkeztu dute gaur Donostiako Miramongo Parke Teknologikoan, Euskalgintzaren Kontseiluak sustatutako Batuz Aldaketa izeneko dinamikaren baitan. Proposamenak euskarari etorkizuna bermatzeko hizkuntza-politiketan egin behar den jauziaren oinarriak jasotzen ditu: euskararen ezagutza orokortzea, normal erabiltzeko baldintzak sortzea eta estatus-aitortzan aurreraurratsak egitea.

Itunerako eskaintza abiaburu hartuta, elkarrizketa zabaltzen joateko konpromisoa hartu du Kontseiluak, adostasunaren oinarri soziala zabaltzea helburu. «Itun soziopolitiko berriak euskarari etorkizuna bermatzeko hizkuntza-politikaren giltzak proposatzen ditu. Oso laburbilduta, ezagutza orokortzea, hau da, herritar orok euskara ezagutuko duen ortzemuga bat ezartzea, eta normal erabiltzeko baldintzak eratzea dira oinarriak. Paradigma aldaketa bat, besteak beste, estatusaren auziari ere sendo helduko diona», adierazi du Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi eta proiektuaren sustatzaileak. Halaber, erantsi du «bide horretatik euskararen normalizazio eta biziberritzean aurrera egiteko bidea sortzeaz gain, hizkuntza-eskubideak erabat gauzatzea lortuko litzatekeela, eta, ondorioz, justizia soziala, gizarte kohesioa, bizikidetza eta askatasuna indartzea».

Urtebeteko elkarrizketa prozesuan murgilduta egon da hamaika eragilek osatutako Talde Eragilea adostasun soziala itun soziopolitiko bilakatzeko proposamena garatzen. AEK, Agirre Lehendakaria Center, Athletic Club Fundazioa, Euskal Kontsumitzaileen Alkartea, Taupa Mugimendua, Eusko Ikaskuntza, Euskalgintzaren Kontseilua, Gazte Euskaltzaleen Sarea, Gipuzkoako Erizainen Elkargoa, Mondragon Korporazioa eta Nafar Ateneoa izan dira Talde Eragile horren parte, eta Aitziber Blanco bizikidetzan adituak dinamizatu du prozesua.

Proposamenak bost eremu nagusitan banatzen ditu euskararen normalizazio eta biziberritzeprozesuan gizarteko sektore desberdinek dituzten erantzukizunak. Erantzukizunen lehen geruzan erakundeak eta eragile politikoak ezartzen dira proposamenean. Hain zuzen ere, Itun proposamenak instituzioen ardura azpimarratzen du, hasi udaletatik eta Euskal Herria banatzen duten eremu administratibo bakoitzeko gobernuetaraino. Horrela, ezagutzaren unibertsalizazioa ekarriko duten «politika publiko ausart eta anbiziotsuak proposatzen dira», hezkuntzan, helduen euskalduntze-alfabetatzean, kultura-politiketan eta harrera-politiketan jarriz ardatz nagusiak.

Halaber, politika publikoen bidez erabilera bermatzeko guneen sorrera, garapena eta hedapena gauzatzea proposatzen da, hiztun komunitate ahaldundu bat elikatzeko bideak jartzearekin batera. Estatusaren auziari aipamen berezia egiten zaio, Itunean jasotzen denez, euskarak Euskal Herri osoan ofizialtasun-estatusa lortzea egin beharreko urratsa baita etorkizuna bermatuko duten politika publikoak sistematikoki eta iraunkorki egiteko.

Eragile sinatzaileek lau konpromiso nagusi hartzen dituzte: dokumentuaren edukia gizarteratzea, proposamenak beren egitea, elkarrizketan eta elkarlanean jarraitzea, eta bere eremuan eragiteko gai den konpromiso gehigarriak hartzea.

Askotariko 113 eragilek egin dute bat Batuz Aldatu dokumentuarekin. Hauexek dira:

AEK – ALFABETATZE EUSKALDUNTZE KOORDINAKUNDEA

AGIRRE LEHENDAKARI CENTER

AHOTSENEA

ARTEZ

ATHLETIC CLUB FUNDAZIOA

BAI EUSKARARI

BEHATEGIA- EUSKARAZKO HEDABIDEEN BEHATOKIA

BERRIA TALDEA

BILGUNE FEMINISTA

BIZIPOZA

BIZKAIA IRRATIA

BIZKAIKO ABOKATUEN ELKARGO OHORETSUA

BIZKAIKO URTXINTXA ESKOLA

DANTZAN

DINDAIA FUNDAZIOA

EGI – EUZKO GAZTEDI

EHAZE – EUSKAL HERRIKO ANTZERKIZALE ELKARTEA

EHE – EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ

EHIGE – EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA

EHNE – EUSKAL HERRIKO NEKAZARIEN ELKARTASUNA

EIE – EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA

EIZIE – EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPRETEEN ELKARTEA

EKA – EUSKAL KONTSUMITZAILEEN ALKARTEA

EKOLOGISTAK MARTXAN

EKONOMISTEN EUSKAL ELKARGOA

ELA SINDIKATUA

ELB – EUSKAL HERRIKO LABORARIEN BATASUNA

ELHUYAR TALDEA

ELKAR FUNDAZIOA

EMUN KOOPERATIBA

ENPRESABIDEA

ERNAI

ESK SINDIKATUA

EUSKAL AKTOREEN BATASUNA

EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA

EUSKAL EDITOREEN ELKARTEA

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA – BIZKAIA

EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA

EUSKAL HERRIKO ESKUBIDE SOZIALEN KARTA

EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK

EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA

EUSKAL HERRIKO LEHEN MAILAKO PEDIATRA ELKARTEA

EUSKAL KONFEDERAZIOA

EUSKAL MEMORIA FUNDAZIOA

EUSKAL MONETA

EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA

EUSKARAGILEAK ENPRESEN BATZORDEA

EUSKO IKASKUNTZA

EZKERRABERRI FUNDAZIOA

FEUSE – FARMAZILARI EUSKALDUNEN ELKARTEA

GARABIDE

GAURGEROA

GAZTE ABERTZALEAK

GAZTE EUSKALTZALEEN SAREA

GEHITU – EUSKAL HERRIKO LESBIANA, GAY, BISEXUAL, TRANS ETA INTERSEXUALEN ELKARTEA

GEREDIAGA ELKARTEA

GERRIKO KULTUR ELKARTEA

GIPUZKOAKO ABOKATUEN ELKARGO PRESTUA

GIPUZKOAKO ERIZAINEN ELKARGOA

GIPUZKOAKO SENDAGAIGILEEN ELKARTEA

GIPUZKOAKO SENDAGILEEN ELKARGO OFIZIALA

GURE ESKU

HEIZE – EUSKAL ESKOLA PUBLIKOEN ZUZENDARITZA ELKARTEEN FEDERAZIOA

HEKIMEN – EUSKAL HEDABIDEEN ELKARTEA

(H)EMEN ELKARTEA

HEZTEN

HIK HASI – EUSKAL HEZIKETARAKO EGITASMOA

HIRUKI LARROSA

HIRU SINDIKATUA

HITZ – HIZKUNTZA TEKNOLOGIARAKO ZENTROA

HITZEZ EUSKALTEGIA

HIZKUNTZ ESKUBIDEEN BEHATOKIA

EPE-IBAIA – IKUS-ENTZUNEZKOEN EUSKAL EKOIZLE BURUJABEEN ELKARTEA

IKAMA – IKASLE ANTOLAKUNDEA

ILAZKI EUSKALTEGIA

IRRIEN LAGUNAK

JAKIN ALDIZKARIA

KARMELDARRAK

KATXIPORRETA

KONFEKOOP – EUSKADIKO KOOPERATIBEN KONFEDERAZIOA

KRISTAU ESKOLAK

KUKULAISI

LAB SINDIKATUA

LANARTEA

MAIZPIDE EUSKALTEGIA

MONDRAGON KORPORAZIOA

MINTZAIAN – HENDAIAKO EUSKARA ETA KULTUR ELKARTEA

MINTZALASAI

MINTZANET

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

NAFARROAKO ATENEOA

NAFARROAKO ETA ERRIOXAKO IKA

OEE – OSASUNGOA EUSKALDUNTZEKO ERAKUNDEA

OINHERRI

OLATUKOOP

ORDIZIA RUGBY ELKARTEA

PANTAILAK EUSKARAZ

PUNTUEUS FUNDAZIOA

REAL SOCIEDAD FUNDAZIOA

SORTZEN

SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA

STEILAS SINDIKATUA

SUKAR HORIA TALDE EKOLOGISTA

TAUPA MUGIMENDUA

TELESFORO MONZON ELAB

TINKO EUSKARA ELKARTEA

TOKIKOM-TOKIKO KOMUNIKABIDEEN BATERAGUNEA

UEU – UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA

URRATS EUSKALTEGIA

UZEI TERMINOLOGIA ETA LEXIKOGRAFIA ZENTROA

XAKE ESPAZIOA

XUTI GAZTE!

ZABALIK AMIKUZEKO EUSKALGINTZA

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  4. 4 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  5. 5

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  6. 6

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  7. 7 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  8. 8

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  9. 9

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  10. 10

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskararen pizkundea eragiteko proposamena aurkeztu dute 113 erakundek

Euskararen pizkundea eragiteko proposamena aurkeztu dute 113 erakundek