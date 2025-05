Euskadi cuenta con 54.000 personas menos en riesgo de pobreza que hace un año

Euskadi es la comunidad con la tasa más baja de riesgo de pobreza o exclusión social (14,8%) de todo el Estado, cifra que se ... ha reducido en 2,7 puntos con respecto al año anterior. ¿En qué se traduce esta bajada? Supone que hay 54.000 personas menos en situación de vulnerabilidad, según el último informe de la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN, en sus siglas en inglés). Sin embargo, a pesar de que el País Vasco esté muy lejos de la media estatal (25,8%) de acuerdo con la tasa AROPE (indicador que usa la UE para medir el porcentaje de personas que residen en hogares con privación material y social severas), no hay que obviar que 290.058 personas están en riesgo de pobreza en Euskadi. En el resto de comunidades, son seis las que se sitúan por encima de la media nacional:Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Canarias y Comunidad Valenciana.

A pesar de que Euskadi se sitúa la primera en ingresos medios anuales, las dificultades para llegar a fin de mes afectan a un tercio de la población vasca (33,8%). No obstante, representa la tasa más baja de todo el Estado y 13,6 puntos por debajo de la media. Quienes viven en hogares con menores económicamente dependientes registran tasas de pobreza mucho más elevadas. Por sexos, aunque la pobreza sigue teniendo rostro de mujer, la brecha se reduce en Euskadi y la diferencia entre hombres (14,8%) y mujeres (16,5%) se estrecha en 1,5 puntos.

El estudio señala a la vivienda como un factor de vulnerabilidad, ya que se trata de una partida de gasto del hogar «ineludible» que «absorbe buena aparte de sus ingresos». Así, el porcentaje destinado a la vivienda entre la población pobre en Euskadi supone cerca de la mitad de los ingresos (el 45,8%). El gasto mensual medio que dedican los vascos al pago de la cuota de la hipoteca o el alquiler es de 679 euros de alquiler y 665 euros de cuota hipotecaria, superior a la media nacional.

El avance de resultados de este informe analiza situaciones cotidianas como «no poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada» o «no poder ir de vacaciones». En la mayoría de los apartados, Euskadi encabeza los mejores porcentajes y experimenta mejoras con respecto al año anterior, aunque los datos muestran la realidad de miles de hogares vascos con dificultades económicas, en algunos casos de pobreza severa, que incluso no pueden permitirse ni una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, como ocurre al 4,1% de la población vasca. Sobre la capacidad para afrontar gastos imprevistos, un 22,5% de vascos tiene dificultades para ello, dos puntos más que el año anterior. Esta cifra se dispara hasta el 35,8% de media en el Estado y hasta el 49% de la población en Canarias, seguido de Murcia y Andalucía.

Sustituir muebles

Los retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal afectan al 7%, tasa que sitúa a Euskadi como la comunidad con menos problemas de este tipo. Un 16,3% no puede permitirse sustituir los muebles estropeados o viejos y otro 12% no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada en invierno. Asimismo, un 4,5% no puede sustituir la ropa estropeada por otra nueva y el 4,9% no puede reunirse con amigos o familiares para comer o tomar algo al menos una vez al mes.

Este informe ofrece por otro lado, otros datos positivos para Euskadi. La renta media neta por persona es la más alta de todo el Estado con 19.078 euros, seguido de la Comunidad de Madrid (17.275 euros) y Navarra (17.253 euros).

Este estudio también indica que en el País Vasco las transferencias juegan un papel esencial en la contención de la pobreza y la desigualdad. De no existir, la tasa de pobreza ascendería en 24 puntos porcentuales.