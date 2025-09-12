Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

«Esperemos que se cumpla el compromiso de llegar a 24 semanas»

Natalia Díez-Caballero, directora de Hirukide, valora positivamente la ampliación pero recuerda que «hay que hacer un esfuerzo mayor»

Martin Ruiz Egaña

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

La decisión del Gobierno Vasco de ampliar los permisos de maternidad y paternidad en 2026 se entiende como una manera de reforzar el compromiso ... adoptado a principios de legislatura. Se alcanzarán las 18 semanas, una más que las reconocidas por el Gobierno central. No es la única medida adicional en materia de conciliación. Este mismo verano se ha anunciado que se añadirán dos semanas retribuidas para el cuidado de menores hasta los 8 años, lo que permitirá a los progenitores vascos llegar a los 20 permisos pagados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

