«Esperemos que se cumpla el compromiso de llegar a 24 semanas»

La decisión del Gobierno Vasco de ampliar los permisos de maternidad y paternidad en 2026 se entiende como una manera de reforzar el compromiso ... adoptado a principios de legislatura. Se alcanzarán las 18 semanas, una más que las reconocidas por el Gobierno central. No es la única medida adicional en materia de conciliación. Este mismo verano se ha anunciado que se añadirán dos semanas retribuidas para el cuidado de menores hasta los 8 años, lo que permitirá a los progenitores vascos llegar a los 20 permisos pagados.

Natalia Díez-Caballero, directora de Hirukide (Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi), realiza una «valoración positiva» de estas novedades, aunque recalca que «habrá que hacer un esfuerzo mayor porque ya estamos llegando tarde». Díez-Caballero asegura que ha sido una medida «bien acogida» en Hirukide, «sobre todo por las madres, porque llevábamos desde 1999 sin tener ampliaciones». No obstante, concluye que «es positivo, ya que significa que vamos por delante de otras comunidades y del Gobierno central, que no nos siguen ni de lejos».

La federación Hirukide forma parte del Consejo Vasco de Familia y, por tanto, es partícipe de las decisiones que se toman en el ámbito de la conciliación. «A principios de legislatura nos informaron de que el compromiso era alcanzar las 24 semanas de permiso. Sabemos que se hará progresivamente desde 2026, pero como todavía no se ha cumplido, nos mantendremos expectantes hasta entonces». Respecto al tipo de permiso, la directora de Hirukide sugiere que «serán excedencias remuneradas, como se ha hecho hasta ahora».

«Para evitar sanciones»

Otra de las novedades que más ha llamado la atención en los últimos meses son las dos semanas adicionales y retribuidas para cuidados de menores hasta los 8 años. «Pienso que es una decisión forzada por las directivas europeas, para evitar sanciones. Esas dos semanas más se quedan escasas, creo que son para cubrir el expediente», señala Díez-Caballero. «A pesar de que sean dos semanas retribuidas, no van a resolver la papeleta a muchas familias. Estos permisos se podrán organizar entre los dos progenitores, pero sólo se podrán disfrutar una vez».

También en materia de conciliación familiar, el Gobierno Vasco anunció en marzo que iba a ampliar la ayuda de 200 euros por hijo para familias con menores a cargo. En este caso, se prevé que esta prestación cubrirá a los niños hasta que cumplan los 4 años. En familias numerosas, este cheque mensual podrá ser solicitado por aquellos que tengan tres o más hijos de entre 3 y 10 años –antes hasta los siete–, que recibirán 100 euros. Desde Hirukide adelantan que serán convocados «inminentemente» por el Gobierno Vasco para «cerrar el borrador de decreto». Una medida que esperan «como agua de mayo».