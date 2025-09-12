Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una pareja sale del hospital con su hijo recién nacido Morquecho

Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas retribuidas por hijo

El Gobierno Vasco trabaja para añadir una semana adicional a las 17 ya en vigor por nacimiento y a las que se pueden sumar otras dos por cuidado de menor hasta 8 años

Beatriz Campuzano
Lara Ochoa

Beatriz Campuzano y Lara Ochoa

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:10

Euskadi mantiene su compromiso de ampliar en 2026 los permisos de maternidad y paternidad hasta las 18 semanas, lo que supone una más que las ... reconocidas por el Gobierno central. Además, a esta licencia hay que sumar otra novedad de este mismo verano en materia de conciliación, dos semanas adicionales y pagadas para el cuidado de menores de hasta 8 ocho años. De esta forma, los progenitores vascos llegarían el próximo año hasta las 20 semanas de permisos retribuidos.

