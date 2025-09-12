Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas retribuidas por hijo

Euskadi mantiene su compromiso de ampliar en 2026 los permisos de maternidad y paternidad hasta las 18 semanas, lo que supone una más que las ... reconocidas por el Gobierno central. Además, a esta licencia hay que sumar otra novedad de este mismo verano en materia de conciliación, dos semanas adicionales y pagadas para el cuidado de menores de hasta 8 ocho años. De esta forma, los progenitores vascos llegarían el próximo año hasta las 20 semanas de permisos retribuidos.

La propuesta de que las madres y padres vascos disfruten de un tiempo extra siempre ha estado sobre la mesa y el Gobierno Vasco, aunque mantiene su plan, se ha visto obligado a retocarlo después de que se aprobara en julio el Real Decreto Ley que aumentaba hasta 17 semanas el permiso por nacimiento y que esta semana ha ratificado el Congreso. Si bien el número de semanas no varía, el Ejecutivo vasco solo tendrá que añadir siete días para cumplir con su objetivo de las 18 semanas frente a los catorce previstos inicialmente. En cualquier caso no sería un permiso de paternidad como tal, sino una «excedencia voluntaria remunerada» para el cuidado de descendientes. Es la forma jurídica adoptada por el Gobierno Vasco al no contar con las competencias en materia de prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de menores.

Semanas a disfrutar por cada progenitor Semanas obligatorias Semanas Edad Con 2 progenitores 0 Por nacimiento 17 Objetivos de Euskadi Añadir 1 semana 2026 18 Añadir 7 semanas 2028 24 1 Por cuidado 2 Se puede pedir a partir del 01/01/26 Para nacidos a partir del 02/08/24 8 Total 19 Objetivos de Euskadi 2026 20 2028 26 Edad Con 1 progenitor 0 Por nacimiento 28 1 Por cuidado 4 8 Total 32 Nota: La madre biológica puede anticipar el descanso hasta 4 semanas previas a la fecha prevista para el parto. GRÁFICO. AMAIA OFICIALDEGUI Semanas a disfrutar por cada progenitor Semanas obligatorias Semanas Edad Con 2 progenitores 0 Por nacimiento 17 Objetivos de Euskadi Añadir 1 semana 2026 18 Añadir 7 semanas 2028 24 1 Por cuidado 2 Se puede pedir a partir del 01/01/26 Para nacidos a partir del 02/08/24 8 19 Total Objetivos de Euskadi 2026 20 2028 26 Edad Con 1 progenitor 0 Por nacimiento 28 1 Por cuidado 4 8 32 Total Nota: La madre biológica puede anticipar el descanso hasta 4 semanas previas a la fecha prevista para el parto. GRÁFICO. AMAIA OFICIALDEGUI Semanas a disfrutar por cada progenitor Semanas obligatorias Semanas Con 1 progenitor Con 2 progenitores 0 años 28 17 Objetivos de Euskadi Por nacimiento Añadir 1 semana 2026 18 Añadir 7 semanas 2028 24 1 año 4 2 Por cuidado Se puede pedir a partir del 01/01/26 Para nacidos a partir del 02/08/24 8 años 32 19 Total Objetivos de Euskadi 2026 20 2028 26 Nota: La madre biológica puede anticipar el descanso hasta 4 semanas previas a la fecha prevista para el parto. GRÁFICO. AMAIA OFICIALDEGUI

Fuentes del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, que dirige Nerea Melgosa, explican que por el momento no hay una fecha concreta de entrada en vigor de esta ampliación adicional a 18 semanas en Euskadi, ya que la medida está condicionada a la aprobación de los Presupuestos. Aún así «están trabajando en ello» y confían en que, tal y como anunció la consejera el pasado junio, se materialice a lo largo de 2026. La previsión es que se aplique a los nacimientos a partir de su entrada en vigor.

La ampliación de los permisos de maternidad y paternidad -equiparados en duración para ambos progenitores desde 2021- forma parte de las medidas estrella del Gobierno Vasco para esta legislatura y se desplegará de «manera progresiva» hasta alcanzar las 24 semanas en 2028. Estas medidas pretenden paliar la crisis de natalidad que se agrava año tras año y que afecta a los tres territorios. En Gipuzkoa la cifra de nacimientos se hunde mes a mes y en el primer trimestre de este año se han alcanzado mínimos históricos con solo 1.101 bebés, el dato más bajo en 50 años.

Euskadi, pionera

A día de hoy, tras la convalidación en el Pleno del Congreso del Real Decreto Ley aprobado en julio, todas las familias ya disponen de 17 semanas de permiso por nacimiento para disfrutar durante el primer año del bebé, más dos semanas de cuidados que podrán aplicarse desde el primer año y hasta los ocho. Estas dos semanas extra, cuatro en el caso de las familias monoparentales, y que podrán pedirse a partir del 1 de enero de 2026, las podrán solicitar incluso con carácter retroactivo quienes hayan tenido un hijo a partir del 2 de agosto de 2024. Además, en casos de nacimiento múltiple, discapacidad o adopción, el permiso se amplía una semana más por progenitor.

En el caso de las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres, verán reforzado este derecho ya que su permiso asciende a 32 semanas en total, con 28 por nacimiento durante el primer año y 4 adicionales de cuidado retribuidas hasta los ocho años.

De esta manera, todos los padres vascos que hayan tenido un bebé desde este 10 de septiembre podrían, en caso de quererlo, cogerse hasta 19 semanas seguidas retribuidas. ¿Cómo? Sumando las 17 semanas por permiso de nacimiento (6 son obligatorias después del nacimiento y las otras 11 se pueden disfrutar en el primer año) y añadiendo las dos más retribuidas por cuidado que, aunque ya están aprobadas, no se pueden solicitar hasta el 1 de enero del próximo año.

En resumen, las familias pueden acogerse hoy en día a un amplio abanico de derechos: 17 semanas de permiso por nacimiento, 2 semanas adicionales retribuidas para cuidados hasta los ocho años; más los días retribuidos correspondientes por lactancia; y 8 semanas más no remuneradas hasta que el menor cumpla ocho años. Todos estos permisos son intransferibles entre padre y madre, con el fin de evitar desigualdades laborales y de género.

Euskadi ha sido pionera en el Estado en la implantación del permiso igualitario del permiso de maternidad y paternidad y ha ido también por delante de la legislación estatal en cuanto a la duración de los mismos. Ahora, con las nuevas medidas, España se encuentra por encima de la media europea en cuanto al número de semanas para el cuidado de menores aunque todavía está lejos de los países escandinavos, referentes en materia de conciliación familiar. De hecho, Suecia y Noruega lideran el ranking de permisos parentales con duraciones que superan el año, combinando periodos retribuidos y no retribuidos. A la cola se encuentran países como Turquía, Malta, México, Hungría o Chile. El caso más llamativo sin lugar a dudas es el de Estados Unidos, la única nación del primer mundo que no tiene bajas ni de maternidad ni paternidad remuneradas.