La inesperada reunión de los integrantes de El Conquis en una boda tradicional vasca: «Estamos de boda con los Yocahu» Eneko García ha compartido su experiencia en la boda de un participante de la 18ª edición de 'El Conquistador del Caribe' celebrada en una sidrería

M. S. Jueves, 2 de octubre 2025, 12:59 Comenta Compartir

«Estamos de boda con los Yocahu», arranca diciendo en su nuevo vídeo el influencer Eneko García, que ha compartido su experiencia en la boda vasca de un antiguo participante de 'El Conquistador del Caribe' celebrada en la sidrería Satxota.

Y es que en el vídeo de este influencer, que participó en la edición número 18 de 'El Conquistador del Caribe' hace cuatro años, puede verse como varios miembros del equipo Yocahu asistieron a la boda de Xabier Peña, un joven irundarra que también participó en la misma edición del reality vasco.

«Que 'Peñita' se nos casa», bromeaba el influencer donostiarra mientras se servía una sidra «para empezar a disfrutar» y se veían todos los elementos tradicionales vascos con los que contó la boda, como el del novio simulando ser un aizkolari al cortar un tronco con un hacha, el levantamiento de piedra o la aparición de los 'joaldunak', con sus enormes y vistosos 'ttuntturroak' o sombreros cónicos.

Menú sidrería en una boda tradicional vasca

Aunque el protagonismo de la boda se lo llevó el menú sidrería que el influencer disfrutó y que consistió en revuelto de hongos, bacalao al pil pil y como no, un chuletón con patatas fritas. «Me comí mi postre y el de las mesas de al lado», bromeaba García sobre el típico queso con membrillo además de una tarta de queso que estaba «muy rica», según el influencer.

En el vídeo, que acumula casi 100.000 reproducciones en Instagram, los fans del reality también han dejado sus comentarios sorprendidos por el reencuentro de los participantes. «¡Qué grandes!. ¡Aupa El Conquistador del Caribe y la familia Conquis!», han sido los comentarios más repetidos.