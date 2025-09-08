El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián Eneko García aprovechó las mareas bajas de ayer para intentar llegar andando a la isla de Santa Clara

Ayer todos los ojos estuvieron puestos en el cielo debido a la Luna de Sangre. Una fenómeno bastante esperado, pero que finalmente, la nubosidad impidió apreciar en Gipuzkoa y que afectó desde primera hora de la mañana la marea en varias playas del territorio.

«A mí me habían prometido que se podía ir a la isla andando y no me he traído ropa», explicaba ayer el influencer donostiarra, Eneko García, en la playa de Ondarreta de San Sebastián en donde la marea baja dejaba al desnudo el fondo del arenal.

Y es que el influencer donostiarra de 26 años conocido por su participación en varios programas de televisión y por sus entretenidos vídeos virales en TikTok e Instagram, ha llamado la atención gracias a su último vídeo en redes, en donde visita la playa e intenta ir andando hacia la isla de Santa Clara, para así desmentir este popular mito.

«A ver si llegamos sin mojarnos con la ropa de calle. Yo creo que sí se puede», decía García mientras andaba por una especie de espigón que podía verse en el arenal y buscaba animales entre las rocas, encontrándose con un pulpo de un tamaño más que considerable.

Nadando hasta la isla de Santa Clara de San Sebastián

«A mí me habían dicho que se llegaba andando y no es así», comentaba a varios metros de la isla. «Bueno, si no es andando, voy nadando», decía mientras se decidía a entrar en el agua con ropa de calle, unas gafas de buceo e incluso con zapatillas.

«Hemos nadado unos 100 metros desde allí y ahora nos queda como otros 100 hacia la isla», señalaba a una distancia considerable y con el agua apenas hasta la cintura. El donostiarra comentaba lo «fría» que estaba el agua y el oleaje que había a pesar de la bajamar, que dejaba a la vista las rocas que unen Ondarreta y la isla de Santa Clara.

«Mientras la gente esta de regatas nosotros estamos aquí ¡Qué planazo!», bromea en el divertido vídeo que ronda las 100.000 reproducciones y en el que se veía como llegaba a la isla junto a otro amigo. «Ahora que estamos secos y calentitos, toca volver nadando», finalizaba desmintiendo la creencia popular.