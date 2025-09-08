Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eclipse lunar desde El Cairo. REUTERS

Eclipse lunar

Las nubes impidieron apreciar la Luna de Sangre en Gipuzkoa

DV

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Todos los ojos estaban puestos ayer en el cielo. Era una cita esperada, pero finalmente la nubosidad impidió apreciar en Gipuzkoa la Luna de Sangre, un fenómeno astronómico que en cambio sí pudo observarse desde diferentes puntos del planeta, dejando imágenes espectaculares. Durante un eclipse lunar total, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite y oscureciéndolo. Sin embargo, parte de la luz solar logra bordear nuestro planeta hasta alcanzar la Luna. Esos rayos solares que atraviesan las capas de la atmósfera terrestre son los que dan esa tonalidad rojiza.

