La empresa guipuzcoana que se lanza a la conquista del espacio desde sus nuevas instalaciones del futuro Lanzo Batteries, compañía de CIDETEC para la fabricación de baterías para el espacio, alcanza un nuevo hito en su breve andadura empresarial

Javier Medrano San Sebastián Martes, 9 de septiembre 2025, 09:50 Comenta Compartir

Lanzo Batteries, la empresa guipuzcoana surgida de CIDETEC Energy Storage, se ha consolidado en apenas año y medio como un actor emergente en el sector aeroespacial europeo. La compañía, especializada en el diseño y fabricación de baterías para satélites y lanzadores espaciales, combina la experiencia de CIDETEC en almacenamiento energético con la innovación necesaria para operar en condiciones extremas de temperatura y radiación.

Nacida en 2024 como respuesta al crecimiento del sector espacial en Europa y a la demanda de componentes de alta fiabilidad para satélites y lanzadores, Lanzo Batteries aprovecha los más de 25 años de investigación de su compañía matriz en toda la cadena de valor de las baterías, trasladando al espacio tecnologías desarrolladas inicialmente para la automoción, como el uso de componentes comerciales (COTS), que permiten reducir costes, acelerar la innovación y buscan posicionar a Lanzo Batteries como proveedor estratégico para misiones espaciales.

Una ardua tarea que, no obstante, ya ha cosechado sus primero éxitos como el labrado de la mano de MIURA 5 de PLD Space, el primer lanzador de satélites desarrollado íntegramente con tecnología española, de cuyas baterías modulares se hará cargo la empresa guipuzcoana.

En paralelo a este proyecto, Lanzo Batteries validará en órbita su tecnología con un lanzamiento a bordo de la plataforma OSSIE OTV de la empresa gallega UARX Space, lanzada desde Cabo Cañaveral en un cohete Falcon 9 de SpaceX. Durante la misión, que podría durar hasta dos años, se evaluará el desempeño de las baterías y de su sistema de gestión (BMS) en condiciones reales de espacio. «Este lanzamiento cualificará nuestras baterías en órbita, asegurando su fiabilidad para futuras misiones», señaló sobre esta iniciativa el CEO de Lanzo, Jesús Marcos.

CIDETEC, unas instalaciones de vanguardia

Con el objetivo de abanderar la vanguardia tecnológica y desarrollar las baterías del futuro, hace apenas dos semanas CIDETEC se trasladó a sus nuevas instalaciones ubicadas en el polo MUBIL de Eskuzaitzeta, un edificio de 7.000 m² que se suma a los laboratorios de testeo existentes, creando un conjunto cercano a los 10.000 m². La inversión en estas infraestructuras alcanzó los 22 millones de euros y alberga a 150 investigadores y tecnólogos, triplicando la capacidad operativa del centro.

En estas instalaciones, Lanzo Batteries y el resto de entidades continúa desarrollando sus baterías para el espacio y otros productos de alta tecnología, integrándose en un ecosistema de spin-offs que incluye a CIDEcell, KUDEBATT y OBS, centradas en celdas, reciclaje y sistemas de gestión de baterías. Este entorno permite a la compañía avanzar hacia niveles de madurez tecnológica, consolidando su posición como un referente nacional e internacional en el sector espacial.

Temas

Gipuzkoa

Innovación