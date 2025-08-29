Cidetec Energy Storage estrena su sede en el Polo Mubil de Eskuzaitzeta

Cidetec Energy Storage ha estrenado este viernes su sede en el Polo Mubil, situado en el polígono industrial de Eskuzaitzeta (Zubieta). El centro tecnológico guipuzcoano ... ha invertido 22 millones de euros en estas nuevas instalaciones, a las que ya se han traslado 150 investigadores.

Las nuevas facilidades, explica el comunicado del centro, cuentan con más de 7.000 metros cuadrados de laboratorios dedicados a la investigación de «materiales, plantas piloto y escalado para la producción» de baterías, y otros 400 metros cuadrados de sala seca. Las principales ventajas de esta nueva sede es que permite elevar «la capacidad de investigación del centro», al abarcar toda la cadena de valor de la producción.

Estos 7.400 metros cuadrados se complementan con los 2.200 de laboratorios ubicados en el edificio de Mubil, que se dedican al testeo y caracterización de las baterías. El Polo de movilidad sostenible de Gipuzkoa arrancó los trabajos en su nueva sede el pasado mayo.

Un salto cualitativo

Estas nuevas capacidades, expone el comunicado, es un «salto cualitativo» que permitirá al centro tecnológico «avanzar hacia niveles de madurez tecnológica». «La nueva sede refuerza la estrategia de Cidetec Energy Storage de impulsar la transición energética mediante soluciones innovadoras para el desarrollo de la movilidad eléctrica y la integración eficiente de las energías renovables, colaborando estrechamente con la industrial», continúa el escrito.

El nuevo edificio de Cidetec también acoge la actividad de cuatro 'spin-offs' (empresas independientes que surgen de una que ya existe): CIDEcell y Lanzo Batteries, que ya comercializan sus productos propios, y Kudebatt y OBS, que se encuentran en proceso de desarrollo.

La nueva sede de Cidetec forma parte de un plan ambicioso en el que también se encuentran otras instituciones tecnológicas de Gipuzkoa como Tecnalia, que el pasado 8 de julio colocó su primera piedra en el polígono.