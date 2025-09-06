Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elevan a nivel dos un incendio declarado en la localidad zamorana de Castromil por «amenaza seria a poblaciones»

Castilla y León, que vuelve a estar en riesgo muy alto, suma este sábado seis fuegos activos

E. N.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:23

El Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha elevado este sábado al nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio declarado a las 10:58 horas de esta mañana en la localidad zamorana de Castromil, dentro del municipio de Hermisende, por «amenaza seria a poblaciones».

El incendio en Castromil, en la misma zona afectada por uno de los fuegos que afectaron al noroeste de Castilla y León el pasado mes de agosto y que ya sufrió un incendio en la tarde del viernes, se declaró a las 10:58 horas de esta mañana y su elevación al nivel uno se ha producido a las 12:04 horas, mientras que menos de una hora después, a las 12:54 horas, se ha vuelto a elevar, en este caso al nivel 2 del IGR.

En la actualidad, trabajan en la zona 19 medios, conformados por dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres ELIF, una autobomba, un bulldozer y seis helicópteros e hidroaviones.

Otros cinco fuegos activos

Además de este incendio, otros cinco se encuentran activos en Castilla y León y uno de ellos en nivel uno del IGR, en la localidad salmantina de Garcibuey, que ha sido declarado a las 12:59 horas y apenas 10 minutos después subió hasta el nivel uno.

A él se une el de Fasgar, en la provincia de León, que se inició el pasado 8 de agosto; el de Colinas del Campo de Martín Toro, también en territorio leonés, iniciado el día 19 del pasado mes; y los de El Espino (León), que comenzó durante la noche de ayer, y Cantalejo (Segovia), declarado a las 12.30 horas de esta mañana.

Según informa el Servicio de Medio Ambiente de la Junta a través de su cuenta oficial en la red social X, el riesgo de incendios forestales durante la jornada de hoy en Castilla y León es muy alto y extremo en todo el territorio, debido a unas temperaturas en notable ascenso, superiores a los 30 grados en toda la Comunidad, y a un viento de componente sur y sudoeste de intensidad moderada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  4. 4 Revuelo en el US Open: un padre acude en un yate de 100 millones de dólares para ver jugar a su hija
  5. 5 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  6. 6 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  7. 7 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  8. 8 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  9. 9

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  10. 10

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Elevan a nivel dos un incendio declarado en la localidad zamorana de Castromil por «amenaza seria a poblaciones»

Elevan a nivel dos un incendio declarado en la localidad zamorana de Castromil por «amenaza seria a poblaciones»