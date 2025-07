Después de haber dejado atrás la tensión y la incertidumbre de la negociación del nuevo convenio de los profesionales de la enseñanza pública vasca no ... universitaria, la educación vasca navega ahora por aguas más tranquilas. Un año después de su nombramiento como consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa (Areatza, 1975) visita las instalaciones de El Diario Vasco en Miramon para realizar un balance de fin de curso y tratar temas como la diversidad en las aulas, la segregación escolar, el 'burnout' de los profesores, las medidas para mejorar el rendimiento de los alumnos o el futuro mapa escolar del País Vasco.

- La llegada de alumnado extranjero a las aulas vascas sigue creciendo año a año. ¿Cómo afronta su departamento este auge de la diversidad?

- En primer lugar, como un gran reto. A la hora de hacer políticas educativas hay que comprender la perspectiva que tenemos como sociedad en Euskadi, ya que la bajada de la natalidad y los movimientos migratorios son elementos muy a tener en cuenta.

- ¿Cree que están dando resultado los programas de acogida?

- Sí, y muy buenos. El proyecto Eusle para la inmersión lingüística y cultural de los alumnos recién llegados, por ejemplo, arrancó con 4 centros en 2020 haciendo el pilotaje y el próximo curso calculamos que lo van a tener unos 120 centros educativos. A los colegios les atrae cada vez más y siento que hay que poner en valor el trabajo que hacen los profesores.

- Hay familias que denuncian que en aulas en las que hay una presencia notable de alumnado foráneo, algunos profesores desisten e imparten la clase en castellano, en lugar de en euskera. ¿Le consta?

- No, no sé de qué me habla. Lo único que sé es que el euskera es una prioridad para este gobierno. Estamos en un sistema educativo multicultural y plurilingüe, y el profesorado sabe cuál es la lengua a utilizar en cada momento y cuál es la estrategia a aplicar.

Comprensión lectora «Detrás de esa necesidad de mejora que hemos identificado en los alumnos hay factores como la pandemia»

- Este viernes publicamos datos sobre los alumnos que llegan con el curso ya empezado. ¿Habían sido alguna vez las aulas vascas tan diversas?

- No, nunca. Y le digo más, esta diversidad seguirá creciendo. Este curso recién terminado han sido 8.000 los alumnos que han llegado a través de la matrícula viva y hay un dato significativo, y es que se ha dado un crecimiento exponencial de este tipo de estudiantes. En estos momentos en Euskadi hay alumnos de hasta 97 nacionalidades diferentes.

- De ellos seis de cada 10 suelen matricularse en la red pública, según datos del ISEI-IVEI de 2024. ¿Cuántos extranjeros matricula la red pública y cuántos la red concertada?

- En otoño daremos datos nuevos sobre la segregación escolar. Más allá de las percepciones u opiniones que pueda haber, lo que hay es un compromiso por parte del departamento, y yo diría que por parte de muchos de los centros educativos, que están entendiendo que la sociedad de Euskadi ha cambiado mucho.

- ¿Y eso qué significa?

- Entre otras cosas, conlleva un acercamiento a tipologías de familias que antes quizás no estaban en la agenda de algunos centros. Ahí es donde hay que trabajar. Algunos centros han avanzado más, otros menos... Insisto, en otoño daremos datos y hablaremos del diagnóstico actual y del futuro.

'Burnout' de los docentes «Estamos evaluando la situación. Si podemos prescindir de algunos procedimientos burocráticos, lo haremos»

- Aún se siguen dando irregularidades y 'trampas' en los procesos de matriculación, según se ha podido ver en los últimos meses con las sanciones impuestas por Inspección Educativa a centros de la red concertada. Lo último fue el aviso del Ararteko a una ikastola de Gipuzkoa por las sospechas de una sobrefinanciación. ¿Le preocupa?

- Como consejera, me tiene que preocupar. Con todo, tenemos muchos procedimientos en la administración y a mí lo que me parece importante es que los equipos de trabajo, cada uno desde su puesto, respondan. Siempre ha habido este tipo de situaciones y aquí no voy a entrar en qué centro sí lo hace y qué centro no.

- Lleva un año como consejera. ¿Se ha encontrado más casos de irregularidades en la matrícula de los que esperaba?

- No hemos detectado ni más, ni menos casos. Repito, lo único que quiero es que mis equipos de trabajo respondan ante estas situaciones, que lo hacen siempre, y sobre todo, concienciar a los colegios de que esa es una responsabilidad importante. Combatir la segregación escolar es un reto de país para el Gobierno Vasco.

- ¿Cómo de rigurosos están siendo en este tipo de procesos?

- Mire, siempre ha existido un seguimiento por parte de Inspección, pero no solamente en este ámbito. En todos. En el año 2023 estrenamos la nueva normativa de matriculación para la reserva de alumnado vulnerable y siempre que hemos observado algún elemento discordante, actuamos.

- ¿Pretende reforzar el equipo de trabajo que hace el seguimiento de estos procesos de matriculación?

- Sí. Tenemos una unidad específica para estas situaciones y se va a reforzar más a partir del curso que viene con nuevas contrataciones. Esto es importante, porque al aplicar nuevas políticas educativas se necesitan refuerzos.

- En Ordizia siguen denunciando el «tremendo desequilibrio» que existe en el reparto de alumnado vulnerable entre la red pública y la red concertada.

- Mire, el caso concreto de Ordizia es uno de esos en los que estamos haciendo un seguimiento escrupuloso. Le puedo decir que el equilibrio de escolarización del alumnado vulnerable entre los dos centros del municipio ha mejorado. Opiniones aparte, que son muy legítimas, las sensaciones, las percepciones... Hay que ir a los datos.

- ¿Y cuáles son los datos actuales de Ordizia?

- No los tengo en estos momentos, pero lo que sí puedo asegurar es que la comisión de escolarización está aplicando la normativa, de forma que, poco a poco, esas cifras se vayan equilibrando.

- ¿Qué le diría a la comunidad educativa de Ordizia que sigue protestando por este desequilibrio?

- Que estamos trabajando por mejorar la convivencia. Me gustaría precisar que, si en algún sitio se está trabajando en concreto en estas situaciones, es en localidades como Ordizia, que requieren de una lupa específica y un seguimiento determinado.

Sanciones de Inspección «Me preocupan los casos de irregularidades en las matriculaciones. Siempre se han dado este tipo de situaciones»

- (...)

- Quiero que la sociedad entienda que hay que mirar el impacto a largo plazo. Hablamos de la implementación de una política -la de la reserva de plazas para vulnerables- que tiene dos años. Este caso nos preocupa y nos ocupa, y esto es lo importante.

La mejora de resultados

- Los profesores llevan un tiempo dando señales de agotamiento. Afirman ser víctimas del famoso 'burnout'. ¿Qué va a hacer su departamento para aliviar esa carga extra de trabajo diaria de la que se quejan?

- En primer lugar, hay que hacer un diagnóstico para ver de qué podemos prescindir a la hora de organizar un centro educativo. Por eso, hemos organizado una mesa de trabajo en septiembre para hacer frente a la burocratización de algunos procedimientos, en la que estarán profesores, representación sindical, directores de colegios y tal vez acuda algún otro perfil también.

- ¿Qué medidas han tomado hasta ahora y cuáles van a adoptar en los próximos años?

- Desde el curso 22/23 hemos incorporado 2.000 profesores nuevos en la pública, y a partir del año que viene habrá otros 2.000 docentes más con diferentes funciones. Hoy en día hay protocolos que gestionar, de acoso escolar, de indicios de suicidio, etc. Esa complejidad está ahí y tiene incidencia en la labor del profesorado, que es muy importante que estén a las necesidades de los niños. Si podemos prescindir de algunos procedimientos, lo haremos.

- ¿Qué están haciendo para mejorar los resultados académicos de los alumnos vascos?

- Acabamos de firmar un acuerdo regulador con la mayoría sindical de la red pública en la que hemos hablado muchísimo de educación y de mejorar los resultados académicos de nuestros alumnos, para lo cual hemos diseñado el Plan Estratégico de Transformación de la Escuela Pública Vasca. Si somos capaces de desplegarlo con una buena planificación y rigor, los resultados llegarán. Estamos haciendo una reflexión muy profunda con el foro de expertos en evaluación y debemos seguir trabajando junto a la comunidad educativa.

Diversidad en las aulas «Combatir la segregación escolar es un reto de país para Euskadi. Algunos centros han avanzado más, otros menos...»

- ¿Cuáles son las áreas en las que os habéis centrado más?

- Hemos puesto en marcha diversos programas de refuerzo de matemáticas, euskera, lengua castellana, comprensión lectora... En estas iniciativas hay más de 24.000 alumnos. Esto es política educativa. Diseñar planes, implementarlos, evaluarlos y, después, analizar los resultados para mejorar.

- ¿Alguna necesidad de mejora en concreto que hayáis detectado entre el alumnado?

- Te podría mencionar la de la comprensión lectora. Ahí se ha identificado una necesidad de mejora.

- ¿Y qué cree que hay detrás de ese problema de comprensión?

- Hay variables a tener en cuenta, como por ejemplo, una pandemia de por medio. Hay que dar tiempo a los colegios. Es cierto que venimos de años en los que ha habido un descenso en algunas competencias básicas, pero ahora estamos desarrollando planes de choque y de acción integral que están funcionando de manera rigurosa.

- ¿Este año han hecho ya la evaluación de diagnóstico de mitad de etapa?

- Sí. Son pruebas censales que se hicieron entre marzo y mayo a los alumnos de 2º de la ESO y 4º de Primaria. Se evaluaron las competencias de matemáticas, euskera y castellano.

- ¿Y cuáles han sido los resultados? ¿Son buenos?

- Aún no puedo dar ninguna valoración, porque no dispongo de los datos. Ahora, entre julio y septiembre, vamos a dar a los centros informes esquemáticos para seguir analizando los resultados.

- ¿Cuáles diría que son las fortalezas y debilidades del sistema educativo vasco?

- Yo creo que tenemos unos indicadores muy buenos a nivel europeo de abandono escolar. Y tenemos también unas tasas de escolarización muy altas en Secundaria, pero también tenemos grandes retos. La diversidad actual del sistema educativo vasco exige implementar una estrategia muy focalizada en este contexto. Pero nosotros lo vemos como una oportunidad, no como una amenaza. Ahora es momento de tomar decisiones, remangarse y cambiar la mirada.