«Si tiene que haber fusiones de colegios en Gipuzkoa, serán consensuadas»

La imparable caída de la natalidad en el País Vasco afecta, de forma irremediable, al futuro de decenas de colegios. Si no hay niños, no ... hay clases, y la sombra del cierre de centros educativos ya se cierne sobre sobre el Departamento vasco de Educación, en un contexto en el que ya ha puesto en marcha fusiones de escuelas en la red pública. Esta crisis de la natalidad es una de las patatas calientes del área que dirige Begoña Pedrosa.

- Cada vez nacen menos niños en Euskadi. ¿Qué va a pasar con el mapa escolar de la próxima década?

- En estos momentos hay una agenda para repensar el mapa escolar vasco. Me refiero a todos los territorios. Aunque lo importante es poner el foco en la calidad y en la equidad. Cuando hablamos del mapa escolar nos centramos mucho en si un colegio cierra o no, si se fusiona o no... Eso hay que hacerlo de manera ordenada y con criterios de equidad y calidad.

- ¿Qué previsión tienen para Gipuzkoa? ¿Va a haber fusiones de centros aquí?

- No tengo los datos de Gipuzkoa en estos momentos.

- Pero, ¿se van a dar estos procesos de fusiones en Gipuzkoa?

- Si las tiene que haber, las habrá. Pero siempre se harán con criterio y con el consenso de las comunidades educativas. No tengo el dato específico de ninguna comarca. Lo primero que debe saber la comunidad educativa guipuzcoana es que hay un compromiso por parte del Gobierno Vasco para abordar esta situación con un proyecto, unos principios y unos criterios firmes y claros.

- Ha mencionado una agenda para repensar el mapa escolar. ¿Qué plazos manejan para empezar a hablar con la comunidad educativa?

- A partir de otoño empezaremos a tener esas conversaciones. Es algo que está muy relacionado también con ese pacto que tenemos que hacer con la comunidad educativa sobre la segregación escolar. Estamos ahora mismo haciendo el mapa escolar y llevaremos un diagnóstico y unas propuestas de trabajo. Hay que mirar muchísimos indicadores y hay que trabajar también con especialistas, porque no nos equivoquemos, también hay que mirar a la gente que sabe de estos temas.