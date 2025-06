La Utamed indaga en la clave del éxito empresarial reuniendo a empresarios tradicionales con jóvenes tecnológicos

Matías Stuber Miércoles, 18 de junio 2025, 17:10 Compartir

Los mitos y clichés recurrentes no escasean. Las startup las crean hombres o mujeres en pantalón vaquero y camiseta. Los dueños o responsables de las empresas más tradicionales son personas mayores que se presentan en traje y corbata. Las dinámicas también son diferentes. Mientras que a las primeras se les identifica con atributos como flexibilidad e innovación, a las segundas se le otorga el papel de representar a estructuras más rígidas y con menos capacidad para adaptarse a los cambios de mercado. Sin embargo, muchas veces, el tiempo demuestra que las startup fallan luego en lo más importante: en la orientación hacia la rentabilidad. Es justo aquí donde las empresas establecidas ejercen de ejemplo. Esta es una de las muchas conclusiones que se extraen de un encuentro promovido, este miércoles, por la Universidad Tecnológica Atlántica Mediterráneo (Utamed).

Más que las propias empresas en sí, el ejemplo lo dieron las personas que las fundaron o la dirigen en estos momentos. La mesa de debate contó con invitados de primer nivel. Cada uno de ellos, con una larga y exitosa trayectoria detrás: Rafael Domínguez de Gor, presidente de Mayoral; Federico Beltrán, presidente de Famadesa; José Luis Sánchez Domínguez, presidente de honor de Sando; Aurelio Martín, director general de Costasol de Hipermercados y el consejero delegado de Myramar, Miguel Rodríguez Porras.

Estos compartieron sus experiencias e impresiones con empresarios y jóvenes más vinculados al sector tecnológico y al emprendimiento de los últimos años, entendido como ese círculo que va desde la transformación de una idea en una empresa gracias al soporte de inversión externa. Eran José Antonio Pérez, fundador de CoverManager; Luis García Díez, jefe de producto de Genially; Virginia Calvo, directora comercial de GiantX; Pedro Clavería, cofundador de Playtomic y Enrique Ruiz, codirector general de Wuolah.

La moderación de la mesa fue a cargo del presidente de la Utamed, Paco Ávila, que iba planteando cuestiones y colocando puntos de debate para generar un intercambio de experiencias de ida y vuelta, en el que los más jóvenes expusieron cómo se habían lanzado al emprendimiento, con ejemplo de éxito como Playtomic o CoverManager, pero acabaron tomando nota de los empresarios con experiencia de décadas y compañías que facturan por encima de los cien millones de euros y cuentan sus empleados a miles.

Al escuchar a Rafael Domínguez de Gor (Mayoral), Federico Beltrán (Famadesa), José Luis Sánchez (Sando), Aurelio Martín (Costasol de Hipermercados) y Miguel Rodríguez Porras (Myramar) narrar sus comienzos y cómo han llegado hasta donde están ahora, las recomendaciones empezaban a salir de manera intrínseca a sus propias historias: pasión, ganas de trabajar, esfuerzo, tesón, seriedad.

La palabra seriedad resonó varias veces en el foro. «Si alguien no es serio, no triunfa», vaticinó Beltrán, que también dejó claro que la palabra de uno es uno de los mayores patrimonios que se tienen en el mundo de la empresa: «Si dices que vas a hacer algo, tienes que cumplir con lo que has dicho. Siendo honrado, trabajador y serio… seguro que triunfas». El presidente de Famadesa también aprovechó su turno de palabra para lamentar que cada vez haya menos personas dispuestas a emprender. «Los jóvenes ahora quieren ser funcionarios, pero yo los invitaría a emprender y crear riqueza», instó. «Cuando estás haciendo lo que te gusta, no te cansas», sentenció.

Domínguez de Gor, por su parte, dio tres claves que no pueden faltar en un proyecto empresarial, sin importar el sector: producto, estrategia y organización. «Coordinado estos tres elementos, puedes alcanzar el éxito», dijo. El presidente de Mayoral apeló también a evitar la complacencia o los golpes de pecho. «Siempre he tenido miedo a fracasar y eso me ha movido», recordó.

La historia de Aurelio Martín es la de tener olfato para detectar sectores que ofrecen posibilidad de crecimiento a gran escala. Antes de los hipermercados, su hermano y él tenían un taller de coches. «En 1986 abrimos lo que fue el Hipersol de Estepona. El taller de coches se nos quedaba pequeño», rememoró. De ahí a expandir la marca de Carrefour por toda la Costa del Sol. Martín lanzó otra recomendación: «Rodearte de un buen equipo».

El mismo olfato lo demostró José Luis Sánchez, con algo de maquinaría pesada. En los años 70, vaticinó el desarrollo urbanístico de Málaga y de la Costa del Sol. Esta visión acabó en Sando, una de las grandes empresas de construcción de España.

Miguel Rodríguez, consejero delegado de Myramar, subrayó la importancia de la «prudencia». El no embarcarse en proyectos que comprometen el flujo de caja y acaban arruinando a la empresa. Además, recomendó la diversificación. «Para sobrevivir hay que diversificarse», dijo en varias ocasiones.

Nueva cátedra

El valor de este conocimiento adquirido en décadas de experiencia empresarial quedará documentado en una cátedra impulsada por la propia Utamed. Lo adelantó Paco Ávila durante este encuentro. Bajo el titulo de 'Aprendiendo de los mejores' se realizará una hemeroteca audiovisual para que el mencionado conocimiento pase de una generación a la siguiente. Un trabajo que está en sintonía también con el 'Máster en Emprendimiento e Innovación' que ofrece la Utamed'.

Hablaban los empresarios 'al uso' e iban tomando apuntes a nivel mental los más jóvenes de la mesa. Pero el turno de palabra también les llegó y había fundamento de sobra para que se pudieran considerar ejemplos, también. Virginia Calvo, directora de GiantX, supo ver más allá del negocio más tradicional dentro de la informática y es ahora una referencia en el mundo de los e-sports. «Somos un negocio de audiencias. La final del League of Legends (vídeojuego) contó con 300 millones de espectadores.

Pedro Clavería de Playtomic reconoció que existe también el factor suerte. En el caso de Playtomic, a una buena idea y a un buen desarrollo, se unió también un 'boom' por el pádel a nivel mundial. En poco tiempo, el mercado en el que operaba Playtomic se multiplicó. «Ahora estamos presentes en 67 países», dijo. Luis García de Genially destacó la importancia del «crecimiento sostenido» y Enrique Ruiz de Wuolah, el de fomentar un negocio rentable.

José Antonio Pérez de CoverManager, por su parte, resaltó la constancia y la importancia de no venirse abajo. El fracaso, aunque suene a tópico, es aprendizaje.

El encuentro de hoy, celebrado en el hotel AC Málaga Palacio, es uno de los muchos de este tipo que organizará la Utamed de manera periódica. Al inicio, Ávila se preguntaba que cómo es posible que en los eventos de startup no había empresarios consolidados. Este miércoles sirvió también para unir los dos mundos y crear así valor añadido.

