El rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, y el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, el pasado miércoles en un acto. Jordi Alemany

El rector de la EHU y el consejero de Educación acuerdan «rebajar el tono» para resolver el conflicto

Bengoetxea y Pérez Iglesias se reunirán para analizar la financiación de la universidad, aunque el Gobierno vasco no ve margen para aumentarla

Xabier Garmendia

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:25

Comenta

El choque institucional entre la UPV/EHU y el Gobierno vasco baja de revoluciones en las formas, aunque no tanto en el fondo. El rector ... del centro público, Joxerramon Bengoetxea, y el consejero de Ciencia y Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, han concertado una cita para los próximos días y han acordado «rebajar el tono» para evitar que el pulso vaya más allá. Eso sí, el Ejecutivo de Imanol Pradales sigue viendo inasumible el aumento de financiación que demanda la institución académica y ve poco margen de maniobra para llegar a un pacto.

