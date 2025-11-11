El rector de la EHU y el consejero de Educación acuerdan «rebajar el tono» para resolver el conflicto

El choque institucional entre la UPV/EHU y el Gobierno vasco baja de revoluciones en las formas, aunque no tanto en el fondo. El rector ... del centro público, Joxerramon Bengoetxea, y el consejero de Ciencia y Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, han concertado una cita para los próximos días y han acordado «rebajar el tono» para evitar que el pulso vaya más allá. Eso sí, el Ejecutivo de Imanol Pradales sigue viendo inasumible el aumento de financiación que demanda la institución académica y ve poco margen de maniobra para llegar a un pacto.

Hace casi dos semanas que se inició el conflicto, cuando el rector exigió un sustancial aumento de los fondos que los Presupuestos vascos destinan a la UPV/EHU: de los 426 millones previstos a 607. El consejero de Universidades respondió negando que el centro esté «infrafinanciado» y deslizó una supuesta intencionalidad de Bengoetxea por convertir a la institución en un «ariete político» contra el Gobierno de PNV y PSE-EE. El pulso siguió escalando y el equipo rectoral acabó pidiendo una reunión directamente con el lehendakari, algo que Pérez Iglesias concibió como una «desautorización».

Finalmente la reunión será con el consejero del ramo –Lehendakaritza no cierra la puerta a una cita posterior con el propio Pradales– y se llevará a cabo de forma discreta, tal y como ha confirmado él mismo este lunes. Será antes del miércoles 19, cuando Bengoetxea tiene previsto comparecer ante la comisión del Parlamento vasco para explicar su postura. En una entrevista radiofónica, Pérez Iglesias ha asegurado que acudirá a ese encuentro bilateral con la pretensión de «hablar de todo», aunque ha dudado del «margen para poder llegar a acuerdos» dado el planteamiento «tan maximalista» de la otra parte.

El consejero también tratará de «introducir racionalidad», algo que considera que le falta a la propuesta de la UPV/EHU, «tanto en la cuantía como sobre todo en los procedimientos y en los plazos, porque hay muchas cosas de las que se pueda hablar dependiendo del tiempo del que estemos hablando». Ha avisado también de que para llegar a entendimientos «no basta con la voluntad», ya que «si los planteamientos que se hacen no son sostenibles ni son de recibo, entonces va a ser muy difícil».