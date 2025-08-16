Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oposiciones en Euskadi

La próxima OPE de Educación será el 20 de septiembre en el BEC y ofertará 1.268 plazas

El departamento anuncia que ha finalizado los procesos de consolidación de los 4.542 puestos de trabajo de personal funcionario o fijo, la mayoría dentro del cuerpo docente

A. Iparraguirre

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:07

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha desvelado este sábado la fecha de la próxima Oferta Pública de Empleo (OPE) para los cuerpos de ... Secundaria y Formación Profesional. Se celebrará el próximo 20 de septiembre en el BEC de Barakaldo. Las primeras pruebas, que serán escritas, tendrán lugar el próximo 20 de septiembre en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo. Ha anunciado, además, que ha finalizado los procesos de consolidación de los 4.542 puestos de trabajo de personal funcionario o fijo, la mayoría dentro del cuerpo docente. Ha indicado que esto supone un «avance en estabilidad» al que, según ha remarcado, se sumará la nueva prueba, que ofertará 1.268 plazas y «permitirá reducir la tasa de interinidad al 4% en estos cuerpos».

