La próxima OPE de Educación será el 20 de septiembre en el BEC y ofertará 1.268 plazas

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha desvelado este sábado la fecha de la próxima Oferta Pública de Empleo (OPE) para los cuerpos de ... Secundaria y Formación Profesional. Se celebrará el próximo 20 de septiembre en el BEC de Barakaldo. Las primeras pruebas, que serán escritas, tendrán lugar el próximo 20 de septiembre en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo. Ha anunciado, además, que ha finalizado los procesos de consolidación de los 4.542 puestos de trabajo de personal funcionario o fijo, la mayoría dentro del cuerpo docente. Ha indicado que esto supone un «avance en estabilidad» al que, según ha remarcado, se sumará la nueva prueba, que ofertará 1.268 plazas y «permitirá reducir la tasa de interinidad al 4% en estos cuerpos».

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha defendido a través de un comunicado que la estabilización de los más de 4.500 puestos de trabajo convocados hasta la fecha «fortalece los equipos educativos de los centros y permite dar continuidad a los proyectos pedagógicos», además de reforzar «la equidad en el sistema». Ha recordado el objetivo del Ejecutivo vasco de «mantener una convocatoria anual de OPEs en los distintos cuerpos -Infantil, Primaria, Enseñanzas Medias o Inspección-, para consolidar equipos estables, con continuidad y mayor compromiso con el proyecto educativo».

El Departamento de Educación ha remarcado que durante el presente curso se han adjudicado 520 plazas vinculadas a la atención a la diversidad, con 476 especialistas de apoyo educativo, 14 intérpretes de lengua de signos, 13 fisioterapeutas, 10 terapeutas ocupacionales, 4 adaptadores de materiales y 3 trabajadores sociales, ha informado el Departamento de Educación.

Ha indicado que también se han consolidado 480 profesionales en servicios educativos complementarios, 283 correspondientes a personal de cocina y 197 al de limpieza. Por otra parte, han concluido los procesos de selección para las 26 plazas del Cuerpo de Inspección Educativa convocadas este mismo año, ha detallado.

En los tres últimos cursos se han incorporado más de 3.000 profesionales, según los datos ofrecidos por Educación, dotaciones que se cubren con personal interino «ya que la normativa estatal solo permite convocar por OPE las plazas correspondientes a la tasa de reposición del personal que se jubila, y no las de nueva creación», ha recordado el Departamento. Este año Educación prevé reducir la interinidad por debajo del 8% «con carácter general» y se ha fijado reducir ese porcentaje al 5%. Desde 2019 se han convocado 9.635 plazas para personal docente.