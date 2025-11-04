Pedrosa reivindica en el premio Hetel que la FP vasca tiene una inserción laboral «del 90%»

La consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, defendió ayer que el sistema de Formación Profesional (FP) de Euskadi es «fuerte, flexible y en diálogo ... permanente con su entorno», con una red de colaboración de 20.000 empresas y «permite» una tasa de inserción laboral cercana al 90%.

Pedrosa intervino en el acto de clausura de la IX edición del Premio Hetel, organizado por la asociación que agrupa a 33 centros de FP de Euskadi, y que bienalmente reconocen a empresas, entidades y personas que impulsan la Formación Profesional. En esta edición se ha reconocido a GRI, Ingeteam y RPK «por su compromiso con la formación y el talento joven». El acto tuvo lugar en la Sala BBK de Bilbao.

La consejera destacó los vínculos entre centros, empresas, profesorado, familias y alumnado, que para ella «reflejan lo mejor de nuestro país: la colaboración y el compromiso que hacen posible cualquier cambio profundo». Esa red de colaboración, recordó, «supera hoy las 20.000 empresas y se traduce en tasas de inserción laboral cercanas al 90%, consolidando el modelo vasco de FP como referente».

Según explicó, la implicación de instituciones, agentes y centros ha situado a la FP vasca como «referente», capaz de responder a las necesidades del tejido industrial «garantizando oportunidades reales para todas las personas».

Los representantes de las entidades premiadas (Ibon Lasa, GRI; Iñigo Diego, Ingeteam; y Josu Fontaneda, RPK) fueron los protagonistas de la mesa redonda 'Colaborar para transformar: Empresas y FP construyendo futuro'.