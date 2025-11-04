Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Isabel Mendiguren, Julen Elgeta, Begoña Pedrosa y Jon Labaka. Ignacio Pérez

Pedrosa reivindica en el premio Hetel que la FP vasca tiene una inserción laboral «del 90%»

J. A.

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

La consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, defendió ayer que el sistema de Formación Profesional (FP) de Euskadi es «fuerte, flexible y en diálogo ... permanente con su entorno», con una red de colaboración de 20.000 empresas y «permite» una tasa de inserción laboral cercana al 90%.

