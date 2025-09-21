Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rector de la Universidad del País Vasco, Joxerramon Bengoetxea, en los jardines de Julianategi, sede del Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa. Fernando de la Hera

Joxerramon Bengoetxea

Rector de la Universidad del País Vasco
«Hemos pedido a la UE que excluya a Israel del proyecto marco de investigación»

El máximo dirigente de la Universidad del País Vasco considera «surrealistas» las protestas que consideran a la institución cómplice del genocidio

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:23

Se ve en la tesitura de moldear su talante amable y campechano, tendente a la sonrisa, al colisionar con la cruda realidad. «La cuestión del ... genocidio del pueblo palestino es una prioridad para la Universidad del País Vasco (EHU)», ha sostenido esta semana Joxerramon Bengoetxea (Irun, 1963). El cuerpo le pide abordar los retos del nuevo curso, el primero que inaugura en su mandato como rector, pero no elude la actualidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    Descuelgan del puente del Kursaal a los dos manifestantes propalestinos
  9. 9

    Brusco giro meteorológico: una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias
  10. 10

    Noches movidas en Amara Viejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Hemos pedido a la UE que excluya a Israel del proyecto marco de investigación»

«Hemos pedido a la UE que excluya a Israel del proyecto marco de investigación»