Se ve en la tesitura de moldear su talante amable y campechano, tendente a la sonrisa, al colisionar con la cruda realidad. «La cuestión del ... genocidio del pueblo palestino es una prioridad para la Universidad del País Vasco (EHU)», ha sostenido esta semana Joxerramon Bengoetxea (Irun, 1963). El cuerpo le pide abordar los retos del nuevo curso, el primero que inaugura en su mandato como rector, pero no elude la actualidad.

– Estuvo el jueves en el Pleno del Parlamento Vasco. Se habló más de política internacional que de investigación o formación...

– Tiene su explicación. El contexto internacional condiciona todas nuestras apuestas y la estrategia como país. También la científica, universitaria y de investigación. Tiene sentido saber leer las señales de la situación internacional.

– Al día siguiente de anunciar que la EHU ha dejado de participar en proyectos de investigación por la presencia de entidades de Israel, el lehendakari pidió tener cuidado con la demagogia y los señalamientos. ¿Se sintió aludido?

– Personalmente, no. No creo que se refiriese a la EHU. Creo que se puede referir más a ciertas acusaciones que se realizan a instituciones y personas en el sentido de acusarnos de complicidad con Israel.

– La propia EHU comunicó que había dejado de participar en proyectos por valor de 247 millones. Una cifra que necesita ser matizada, ¿no es así?

– Esta cifra no es una cantidad que hubiera recibido nuestra universidad en caso de participar, sino la cifra total de los consorcios que se presentan donde la EHU es una parte, a la que le corresponden cantidades muy inferiores.

– ¿Qué cantidades y a cuántos proyectos?

– En el mejor de los casos, unos 100.000 euros. Por supuesto, creo que es un gran sacrificio renunciar a ellos. Hasta el momento hemos hecho un análisis de solicitudes para participar en proyectos. Estamos en un enfoque proactivo de futuro. Y hemos tenido conocimiento de dos proyectos.

– ¿Ha hablado con el lehendakari sobre estas renuncias?

– Me reuní con él en abril y le comuniqué nuestra intención de dar cumplimiento al manifiesto del Consejo de Gobierno con el anterior equipo, en abril de 2024.

– ¿Cuál fue su reacción?

– El hecho de que comenzase su discurso del Pleno del jueves precisamente con el mismo mensaje y con la formalidad del minuto de silencio en señal de condena del genocidio, es una muestra de la buena sintonía que hay entre nuestras instituciones.

– El alcalde de Donostia, Eneko Goia, también señaló en el foro de DV que se debe tener cuidado con los boicots.

– Habría que analizar qué tipo de boicots. Nosotros tenemos una apuesta firme por los derechos humanos y la paz, en una línea de continuidad con el anterior grupo. ¿De qué boicot hablamos? El Consejo de Gobierno aprobó una fórmula que creo que es adecuada: no colaborar con instituciones donde participen investigadores que no se hayan desmarcado de la vulneración de derechos humanos practicada por el Gobierno de Israel. Creo que es perfectamente justificable.

– ¿Algún investigador afectado le ha hecho llegar sus reticencias con esta decisión?

– El viernes se recogía en estas mismas páginas el caso de una investigadora que ha tomado la decisión de renunciar, ser coherente con la EHU y con sus principios. Creo que es la postura que comprende toda la comunidad universitaria. Repito, por supuesto que es un sacrificio. Y nos duele. Supone perder una oportunidad. Pero estamos ante una situación que es realmente grave. Y por eso nuestra estrategia ahora es elevar a la UE, a través de la conferencia de rectores (CRUE), la solicitud de que se excluya a Israel del proyecto marco, 'Horizon'.

– ¿Qué opina el resto de rectores?

– Todavía no conocemos las posturas. Por lo que sabemos, otras universides ya han realizado en su mayoría posicionamientos condenando la situación y el genocidio del Gobierno de Israel. Veremos qué tipo de apoyo recaba la solicitud en la CRUE. Lo que sí me consta es que recibe el apoyo de todas las universidades de la Comunidad Autónoma Vasca. Las cuatro apoyan esta iniciativa.

– La EHU ha decidido no impulsar una nueva aula de CAF en el campus.

– He dicho por activa y por pasiva que CAF es fundamental para nuestra universidad por los distintos ámbitos de cooperación que hemos tenido (transferencia tecnológica, investigación, formación...). Para nosotros supone una decisión difícil, que tomamos con el consentimiento de la Escuela de Ingeniería y de la propia empresa, que comprendía nuestra postura, aunque supongo que no la comparte. Pero pensamos, en la línea de lo indicado por el lehendakari, que es importante que CAF realice una reflexión sobre su grado de implicación en proyectos de Israel. Es importante que tenga una estrategia comunicativa que explique a la sociedad vasca, preocupada por estas cuestiones, cuál es su postura. Nosotros preferimos hablarlo directamente con la empresa en cuanto tengamos la ocasión.

– La EHU va a revisar sus convenios con las empresas vascas que colaboren con Israel. ¿Le han llegado reticencias del mundo empresarial?

– No me ha venido directamente ningua reacción. Indirectamente, sí he leído alguna en la Prensa. Comprendemos que las empresas están para hacer sus negocios.

– Vivió un acto de inicio de curso alborotado con la manifestación de Ikasle Abertzaleak. Gritaron incluso: «EHU konplize!».

– Me da mucha pena que se considere que la universidad puede ser cómplice de esta situación. Me parece casi surrealista. Desde luego, las formas estuvieron fuera de lugar y son condenables. Es importante que se haga un análisis serio y una autocrítica sobre el modo de expresar la protesta, que es defendible, pero dentro de unos cauces de respeto a las personas. Hace unos días pintaron en las escaleras del campus de Leioa una bandera palestina. Lo compartimos y nos parece bien.

– Ha anunciado que llevará algunas iniciativas relacionadas con el genocidio. ¿Cuáles?

– EHUGune, la plataforma de la universidad para la interacción con la sociedad y un ejemplo bonito de transferencia de conocimiento multilateral, está organizando un congreso sobre este asunto que tendrá lugar en fechas inminentes. Prestaremos una ayuda para la reconstrucción del sistema universitario palestino. Y sacamos una beca postdoctoral de apoyo a la estancia en nuestra universidad para palestinos.