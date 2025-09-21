Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El rector desgrana las prioridades de la EHU para el nuevo curso desde su despacho de Julianategi. Fernando de la Hera

«Si se midieran criterios lingüísticos y de justicia social, estaríamos más arriba en los rankings mundiales»

El rector defiende la «internacionalización» de la universidad pública vasca como «uno de nuestros rasgos más característicos»

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:23

El rector derrocha energía e ilusión en el inicio de un curso lleno de retos.

– El viernes asistió a la inauguración de la cátedra ... Hitz de Inteligencia Artificial y tecnología del lenguaje.

