«Si se midieran criterios lingüísticos y de justicia social, estaríamos más arriba en los rankings mundiales»

El rector derrocha energía e ilusión en el inicio de un curso lleno de retos.

– El viernes asistió a la inauguración de la cátedra ... Hitz de Inteligencia Artificial y tecnología del lenguaje.

– Nos hace sentir orgullosos, no solo por la transferencia de conocimiento, sino también porque lo hace en euskera, dando a nuestro idioma un posicionamiento global que ya quisieran muchas lenguas. Es un proyecto encomiable.

– ¿Se puede cuantificar la promoción del euskera a la que tanto alude?

– El objetivo es la normalización absoluta: que la oferta educativa en grado pueda ser igualmente cursada en euskera y castellano. Que haya un equilibrio también en la oferta de optativas. Queremos que el euskera aumente la presencia en posgrados y estamos satisfechos de la buena calidad de las tesis doctorales.

– ¿Son suficientes 8.700 plazas?

– Es uno de los eternos debates. Hemos tenido 8.761 entradas. Ongi etorri a todos. ¿Puede haber algunas personas que querían entrar y no han podido y se han ido a otra universidad sin nota de corte pagando matrículas altas? Es posible. Nos viene a la mente el caso de Medicina. Pero nosotros en Medicina hemos hecho un esfuerzo muy grande por ampliar el número de plazas (32 nuevas), equilibrando la oferta en el primer ciclo en euskera y castellano. Dentro de tres años se va a convertir en el gran reto de asegurar que las prácticas, ya en segundo ciclo, se puedan realizar en euskera en los tres campus. Seguro que con la colaboración de Salud lo iremos consiguiendo.

– ¿Para cuándo la residencia de estudiantes en el campus de Gipuzkoa?

– Se acaba de lanzar la licitación. Se examinarán las solicitudes y se decidirá el proyecto que mejor cumpla las condiciones. Estamos deseosos de ofrecer residencia a unas 200 personas. En el proyecto de Sarriko cada vez que hemos dado plazos ha habido retrasos, así que me he obligado a mí mismo a no dar plazos.

– En el inicio de curso incidió en la internacionalización...

– Es uno de nuestros rasgos característicos. Es muy importante que nuestra comunidad investigadora pueda salir a universidades donde hay investigación puntera. Al mismo tiempo, nosotros también recibimos investigadores de otros países. Se trata de una colaboración muy sana: una forma de aprender y divulgar el conocimiento. La internacionalización también beneficia a los estudiantes que salen fuera, a descubrir otro idioma y otra cultura. Queremos intensificar la apuesta.

– ¿Cómo? Cite ejemplos.

– Tenemos una colaboración importantísima en Europa a través de la alianza europea 'Enlight'; ahí está el campus transfronterizo con Burdeos; hay buenas relaciones con la universidad de Pau; acabamos de firmar esta misma semana un acuerdo de entendimiento con Crusoe, la red de universidades atlánticas, para ir trabajando la cooperación de universidades del arco atlántico... Por supuesto, la red latinoamericana de posgrado, que está dando frutos enormes...

– ¿Qué supone estar entre las 400 mejores universidades del mundo según el ranking de Shanghai?

– Los rankings acaban midiendo las dinámicas: la cantidad de tesis doctorales que se aprueban, las publicaciones en revistas punteras, el número de investigadores y profesorado, su producción científica... Mide también premios o reconocimientos. Ahora bien, no mide todo. Si midiera lo que significa poder trabajar en una lengua minorizada, o tener el equilibrio de investigadores hombres y mujeres, posiblemente escalaríamos muchas posiciones. No recoge indicadores lingüísticos o de justicia social. Pero Shangai nos da una evolución y nos sigue colocando en ese 2% de excelencia de las universidades del mundo, lo cual es importantísimo.

– ¿Mantener ese nivel implica crecer en presupuesto?

– En este momento identificamos un mapa de necesidades que presentaremos este otoño al departamento. El buen posicionamiento en el ranking obedece también a un esfuerzo inversor. Pero estamos convencidos de que con mayor apoyo técnico y de gestión a la investigación podríamos conseguir mejores resultados. Aunque no solo en investigación están las necesidades.

– ¿Dónde más?

– Infraestructuras, enseñanza, materiales... Y apoyo técnico para el bienestar de las personas, como poder contratar personal médico y psicológico para atender a nuestra comunidad.

– ¿Cuáles son las prioridades?

– Estamos ante dos elementos esenciales para combinar. Por un lado, conseguir la excelencia en toda nuestra actuación: docencia, investigación, transferencia del conocimiento, divulgación, hacer frente a los populismos... Pero todo ello tiene que ir acompañado de una finalidad primordial, que es el cuidado de las personas. Estudiantes, profesorado, investigadores, personal de administración y técnico... La prioridad es que se sientan orgullosos de pertenecer a EHU porque la universidad se preocupa por ellos y les cuida.

– ...Y les ofrece condiciones...

– Hemos logrado un acuerdo relativo al profesorado sustituto y el siguiente reto es atender las necesidades de promoción para acceder a las plazas de cátedra de una lista de espera de 160 personas.

– Último minuto. Elija mensaje.

– Para reforzar el sentimiento de pertenencia empezamos esta semana una ronda de escucha en todos los grupos de la universidad. Reuniones con todos los colectivos para recabar críticas y recomendaciones. Con ello elaboraremos el plan estratégico.