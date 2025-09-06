Mondragon Unibertsitatea inaugura el nuevo curso con 7.400 estudiantes

Mondragon Unibertsitatea celebró ayer la apertura oficial del curso académico 2025/26 en el nuevo edificio IdeiEnea situado en el Campus de Aretxabaleta de la ... Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que además cumple 50 años. Un año universitario que arranca con buena acogida y con 7.400 estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado, a los que se añaden más de 8.000 profesionales que participarán en programas de formación continua. El nuevo curso contará con cinco nuevos títulos oficiales, entre los que se encuentran un grado y cuatro másteres, además de un itinerario de grado propio de Comunicación Audiovisual dirigido a los estudiantes que provengan de una rama concreta de un ciclo superior.

La inauguración corrió a cargo de Vicente Atxa, rector de Mondragon Unibertsitatea, que estuvo acompañado por Nekane Arratibel y Letizia García, investigadoras de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, quienes ofrecieron el acto de apertura bajo el título 'La trayectoria de 50 años de HUHEZI desde el euskera: lo aprendido y los retos'. Por otro lado, Juan Ignacio Pérez Iglesias, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, fue el encargado de clausurar el evento junto a Idoia Peñacoba, secretaria general de la institución académica. Asimismo, otras figuras como el presidente de Mondragon Unibertsitatea, Xabier Egibar, y la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, acudieron también al lugar junto a decanos y exrectores de la universidad.

Entre las principales iniciativas impulsadas por la institución para este curso se encuentra el nuevo laboratorio IdeiEnea, un ecosistema de innovación y emprendimiento para el sector audiovisual vasco, con el objetivo de reforzar el impacto de la universidad en Euskadi. «Apostamos por transformar y tener un impacto real en todo el territorio y en las comarcas. Proyectos como IdeiEnea son una muestra clara de este compromiso», aseguró Atxa. Con este tipo de iniciativas, la universidad reafirma su compromiso por convertirse en una institución de referencia internacional en innovación, además de contribuir en el desarrollo de Euskadi.