Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vicente Atxa, Bakartxo Tejeria y Juan Ignacio Pérez junto al resto de representantes institucionales en la inauguración de ayer. M. U.

Mondragon Unibertsitatea inaugura el nuevo curso con 7.400 estudiantes

La universidad abrió ayer el año académico en el que, como novedad, ofertará un nuevo grado y cuatro másteres

Josu Collantes

Aretxabaleta

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Mondragon Unibertsitatea celebró ayer la apertura oficial del curso académico 2025/26 en el nuevo edificio IdeiEnea situado en el Campus de Aretxabaleta de la ... Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que además cumple 50 años. Un año universitario que arranca con buena acogida y con 7.400 estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado, a los que se añaden más de 8.000 profesionales que participarán en programas de formación continua. El nuevo curso contará con cinco nuevos títulos oficiales, entre los que se encuentran un grado y cuatro másteres, además de un itinerario de grado propio de Comunicación Audiovisual dirigido a los estudiantes que provengan de una rama concreta de un ciclo superior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  4. 4 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  5. 5 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  6. 6 Revuelo en el US Open: un padre acude en un yate de 100 millones de dólares para ver jugar a su hija
  7. 7

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  8. 8 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  9. 9 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  10. 10 El gran buque de 68 metros de eslora que prepara su llegada a Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mondragon Unibertsitatea inaugura el nuevo curso con 7.400 estudiantes

Mondragon Unibertsitatea inaugura el nuevo curso con 7.400 estudiantes