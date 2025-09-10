El lehendakari defiende la universidad como «espacio de libertad y pensamiento crítico»

El lehendakari Imanol Pradales ha presidido el acto de apertura de curso de la EHU este miércoles en Donostia, donde ha definido la universidad como « ... un espacio de libertad y pensamiento crítico, donde se pueden y se deben confrontar y debatir ideas o pensamientos diferentes». Pero ha advertido, «cuando se impone el dogma o la violencia sobre la episteme, la universidad pierde su razón de ser». Sus palabras han llegado minutos después de que un centenar de jóvenes que se manifestaban contra el genocidio en Palestina han proferido insultos a las autoridades y han acusado al Gobierno Vasco de «complice» del estado de Israel. La presión de los manifestantes sobre la carpa donde se celebraba el acto ha retrasado el inicio unos diez minutos, hasta la llegada de agentes antidisturbios de la Ertzaintza, que han alejado a los manifestantes.

El lehendakari se ha referido en su discurso a aspectos clave como calidad académica, investigación destacada, generación de conocimiento avanzado, infraestructuras de referencia, vínculo y compromiso social, internacionalización o innovación y mejora continua. Según Pradales, « la excelencia universitaria implica que la institución cumpla con sus funciones básicas y lo haga de manera sobresaliente; manteniendo siempre un fuerte compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con el avance de la sociedad».

Según el lehendakari, «Euskal Herriko Unibertsitatea está dando pasos firmes como atestigua el logro de mantener su posición entre las 400 mejores universidades del mundo según el índice de Shanghái. Esta posición es un indicador de la mejora de su calidad y de la aportación científica de su comunidad». Ha añadido que «el curso que hoy inauguramos será fundamental en la consecución de los resultados que esperamos y marcará el devenir de las universidades vascas durante los próximos años y, en algunos aspectos, quizás décadas».

Se ha referido a dos hitos importantes para la comunidad universitaria. A comienzos del próximo año se iniciarán las tareas para la elaboración del nuevo Plan Universitario y también este curso se iniciará la tramitación de la nueva Ley universitaria.

Por su parte, el rector de la universidad, Joxerramon Bengoetxea, ha señalado que en el curso inaugurado este miércoles «tendremos como brújula las necesidades y el cuidado de la comunidad universitaria y los retos estratégicos d ela EHU». Ha indicado que el cuso se fundamentará en tres ejes: los prespuestos de 2026, el plan estratégico para los años 2026-28 y los nuevos estatutos de la universidad. En este sentido, ha mostrado su disposición a mantener un «diálogo sincero y leal» con el Gobierno Vasco y ha reivindicado la colaboración, «clave para mantener el sentido de comunidad».

La secretaria general de la EHU, Leire Garmendia, ha leído la memoria del curso pasado, en la que además de los resultados en investigación y tranferencia, se ha destacado el impacto en el territorio que tiene la EHU. En 2024/25 se leyeron un 9% más de tesis doctorales (546 en total, 268 de ellas con mención internacional) y se ha conseguido un retorno de 53,6 millones de ueros en convocatorias de apoyo a la investigación, además de otros 12,55 en convocatorias internacionales de investigación. La EHU ha recibido también 14 millones de euros de la convocatoria 'Generación de Conocimiento' del Ministerio de Ciencia, Innovción y Universidades.

El momento más emotivo del acto ha llegado cuando la ex rectora de la EHU Nekane Balluerka, el histórico portero José Ángel Iribar y el lehendakari Carlos Garaikoetxea han recibido la medalla de oro de la EHU. En los tres casos, el equipo rectoral ha subrayado su humanidad y su compromiso con el euskera y el pueblo.