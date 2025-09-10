Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lehendakari Pradales ha presidido el inicio del curso académico de la EHU G. Estrada

El lehendakari defiende la universidad como «espacio de libertad y pensamiento crítico»

Imanol Pradales preside el acto de inicio de curso de la EHU, a la que felicita por entrar entre las mejores 400 universidades del mundo

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:16

El lehendakari Imanol Pradales ha presidido el acto de apertura de curso de la EHU este miércoles en Donostia, donde ha definido la universidad como « ... un espacio de libertad y pensamiento crítico, donde se pueden y se deben confrontar y debatir ideas o pensamientos diferentes». Pero ha advertido, «cuando se impone el dogma o la violencia sobre la episteme, la universidad pierde su razón de ser». Sus palabras han llegado minutos después de que un centenar de jóvenes que se manifestaban contra el genocidio en Palestina han proferido insultos a las autoridades y han acusado al Gobierno Vasco de «complice» del estado de Israel. La presión de los manifestantes sobre la carpa donde se celebraba el acto ha retrasado el inicio unos diez minutos, hasta la llegada de agentes antidisturbios de la Ertzaintza, que han alejado a los manifestantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  3. 3 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  4. 4

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  5. 5

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  6. 6 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  7. 7 Las mareas vivas dejan una nueva imagen de las playas de Donostia
  8. 8

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  9. 9 La metamorfosis veraniega que pone en jaque a los Pirineos: récord de multas, altavoces a todo volumen y acampadas ilegales
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El lehendakari defiende la universidad como «espacio de libertad y pensamiento crítico»

El lehendakari defiende la universidad como «espacio de libertad y pensamiento crítico»