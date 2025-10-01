Kristau Eskola arranca el curso defendiendo su compromiso con la integración

La asociación que agrupa a más de un centenar de centros educativos cristianos en Euskadi, Kristau Eskola, dio ayer inicio oficial al nuevo curso ... bajo el lema 'AusArtu' (Atreverse) reclamando «un marco normativo y laboral sostenible» así como «una mejora de los recursos que recibe la red».

La segregación escolar se ha situado como uno de los principales retos del sistema educativo vasco, y como tal estuvo presente en el discurso del presidente de la asociación, Fernando Casas, quien defendió que Kristau Eskola ha sido «desde siempre un ejemplo de trabajo en favor de los más vulnerables y de la integración. No somos ni el problema, ni la causa, como algunos se empeñan en afirmar sin datos. Somos agentes que llevan mucho tiempo trabajando por la solución», insistió.

Casas también aludió al «descenso de las matrículas como consecuencia de la caída de la natalidad», un problema que afecta a «todo el sistema educativo vasco». Según afirmó, Kristau Eskola sigue apostando por seguir trabajando «con generosidad», «proactivamente» y de la mano del Departamento de Educación para, así, facilitar «el proceso de redimensión» que deberá producirse. Esta labor, añadió, se debe hacer «procurando la máxima presencia posible de la escuela cristiana» en el sistema educativo vasco.

Protesta sindical

Por su parte, representantes de los sindicatos Steilas, CC OO, LAB y UGT se concentraron ayer en la escuela El Carmelo de Amorebieta (Bizkaia) para exigir a patronales y a los centros de Iniciativa Social de Euskadi que «cumplan el acuerdo de fin de huelga de 2024 y que lo incorporen al convenio». Explicaron que, 19 meses después de la firma de dicho acuerdo, patronales y colegios «lo están incumpliendo». A su juicio, las patronales están «actuando de mala fe» ya que «incumplen reiteradamente» diferentes aspectos firmados.

En el caso de los salarios, denunciaron que, a partir de enero de 2025, «no han mantenido el incremento salarial del 16%. Además, indicaron que en la mayoría de los colegios «no están aplicando la reducción lectiva de una hora acordada».