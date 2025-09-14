«Tenemos que enseñar a la gente el valor de la química en su día a día»

Una vez alcanzado el medio siglo de edad, la Facultad de Química de la Universidad del País Vasco (EHU) mira de forma inevitable al futuro. « ... Solo así seguiremos mejorando», apostilla el decano, Jon Mattin Matxain. Sin duda alguna, destaca Matxain, «uno de los grandes desafíos de la universidad es el ser capaces de dar respuesta a las necesidades que tienen tanto los centros tecnológicos como las empresas de nuestro entorno», en unos estudios cuyas salidas profesionales pueden ser la investigación, el análisis de alimentos, el sector biotecnológico, la educación, los sectores de pinturas, plásticos, cosméticos, etc.

Además, la EHU necesita «atraer nuevos estudiantes». Matxain considera clave «que los nuevos alumnos tengan vocación de ser químicos, de trabajar con la química. Por eso, tenemos que hacer que ese sentimiento y esa pasión despierten antes». Con ese fin, organizan todos los años numerosas actividades en centros de Secundaria para enganchar a futuros estudiantes.

En cuanto a la transferencia del conocimiento químico y científico a la sociedad, el decano sugiere que «hay que aumentar el peso de la cultura científica en las calles. Tenemos que enseñarle a la gente el valor añadido que tiene la ciencia en su vida cotidiana».

La Inteligencia Artificial

La química, opinan las profesoras de la facultad Isabel Goñi y Marilo Gurrutxaga, «está todavía un poco denostada por la sociedad». Según ellas, aún se oyen comentarios como «es que este vino tiene mucha química», o «esto es sintético, es malísimo». «Nos corresponde a nosotras y a la universidad convencer a la gente de que nosotros mismos somos química, vestimos química, trabajamos con química...», detallan.

En pleno siglo XXI el papel de la Inteligencia Artificial en el futuro de esta facultad «se antoja clave», admite Matxain. Junto a la tecnología cuántica, la IA está consiguiendo que el polo tecnológico del campus donostiarra de la EHU -en el que hay que incluir a la Facultad de Informática y la Escuela de Ingenieros- «sea muy potente». Para la vertiente química y sus investigaciones «es una herramienta muy útil», subraya el rector.