Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Matxain, en un momento de la conversación. J. M. López

«Tenemos que enseñar a la gente el valor de la química en su día a día»

Jon Mattin Matxain, rector de la facultad, aboga por seguir trabajando «en la atracción de nuevos estudiantes que lleguen con vocación»

Eneko P. Carrasco

Eneko P. Carrasco

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:25

Una vez alcanzado el medio siglo de edad, la Facultad de Química de la Universidad del País Vasco (EHU) mira de forma inevitable al futuro. « ... Solo así seguiremos mejorando», apostilla el decano, Jon Mattin Matxain. Sin duda alguna, destaca Matxain, «uno de los grandes desafíos de la universidad es el ser capaces de dar respuesta a las necesidades que tienen tanto los centros tecnológicos como las empresas de nuestro entorno», en unos estudios cuyas salidas profesionales pueden ser la investigación, el análisis de alimentos, el sector biotecnológico, la educación, los sectores de pinturas, plásticos, cosméticos, etc.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  3. 3 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  4. 4 La Real salda una deuda con Toshack
  5. 5

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  6. 6

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  7. 7

    Las cooperativas con sede en Donostia ligadas al caso Cerdán registraron más de 200.000 euros
  8. 8

    «Me preocupa el futuro del Festival porque hacerlo con este presupuesto es un milagro»
  9. 9 Carta de Toshack a la afición: «Os agradezco que mi sueño se haga realidad»
  10. 10 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Tenemos que enseñar a la gente el valor de la química en su día a día»

«Tenemos que enseñar a la gente el valor de la química en su día a día»