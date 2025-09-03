Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La residencia se levantará en la percela situada entre el Paseo de Manuel de Lardizabal y el Paseo de Berio. EHU

La EHU aprueba el proceso de construcción de una nueva residencia de estudiantes en Donostia

El edificio, que se levantará en Berio, tendrá 200 plazas y un presupuesto de 21,5 millones

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:03

La Universidad del País Vasco (EHU) da un nuevo paso para paliar los problemas de acceso a la vivienda que sufre el alumnado en Gipuzkoa ... al aprobar la construcción y gestión de una nueva residencia universitaria en su campus donostiarra. El edificio, que se levantará en Berio, tendrá una capacidad de 200 camas y contará con un presupuesto de 21,5 millones de euros. Con la apertura de una residencia hace poco más de un año (The Social Hub, en Riberas de Loiola) y una segunda este pasado lunes (Stephouse, en Ibaeta), esta futura apertura en Berio, impulsada por la EHU, será la tercera residencia en abrir sus puertas en Donostia en apenas cuatro años. Si todo va según lo previsto, las obras comenzarán el año que viene.

