La EHU aprueba el proceso de construcción de una nueva residencia de estudiantes en Donostia

La Universidad del País Vasco (EHU) da un nuevo paso para paliar los problemas de acceso a la vivienda que sufre el alumnado en Gipuzkoa ... al aprobar la construcción y gestión de una nueva residencia universitaria en su campus donostiarra. El edificio, que se levantará en Berio, tendrá una capacidad de 200 camas y contará con un presupuesto de 21,5 millones de euros. Con la apertura de una residencia hace poco más de un año (The Social Hub, en Riberas de Loiola) y una segunda este pasado lunes (Stephouse, en Ibaeta), esta futura apertura en Berio, impulsada por la EHU, será la tercera residencia en abrir sus puertas en Donostia en apenas cuatro años. Si todo va según lo previsto, las obras comenzarán el año que viene.

La demanda en este tipo de alojamientos para estudiantes no deja de crecer. En los últimos años, la ocupación de las habitaciones de la actual Residencia Manuel Agud Querol, también ubicada en Berio, ha sido del 100%, existiendo una «gran lista de espera con alumnado de la EHU que busca esa solución habitacional para cursar sus estudios superiores», explican desde EHU. Tras su ampliación en el año 2012 se llegó a un número total de 424 plazas, «que a día de hoy resultan del todo insuficientes para atender la enorme demanda existente», añaden. También aseguran haber detectado «una creciente demanda de alojamiento de estudiantes extranjeros que acuden a San Sebastián a través de los programas de movilidad que se impulsan desde la propia Universidad».

Por todo ello, y ante el comienzo del nuevo curso, el Campus de Gipuzkoa ha aprobado el inicio del procedimiento para la redacción del proyecto, su construcción y gestión. La residencia se ubicará en una parcela situada entre el paseo Manuel de Lardizabal y el paseo de Berio, entre la Residencia Universitaria, la Facultad de Derecho y el Centro Ignacio Mª Barriola. Este suelo tiene una superficie de 3.462 metros cuadrados y está actualmente ocupada parcialmente por un pabellón de una planta destinado a Museo de la Educación, aulas y comedor universitario. Su demolición está prevista dentro del proyecto.

La vicerrectora del campus de Gipuzkoa, Juana Goizueta Vertiz, ha señalado que esta «es una muy buena noticia para empezar el curso, porque hemos dado un nuevo paso dentro del procedimiento que nos permite avanzar en firme para poder contar con una nueva residencia para estudiantes en nuestro Campus».

El nuevo edificio tendrá dos plantas bajo rasante y cinco sobre rasante. En la planta baja se ubicarán las zonas comunes: hall, cafetería, zonas de trabajo, sala de juegos y TV, espacios para reuniones, así como un espacio de usos múltiples reservado para la Universidad, que dispondrá de acceso independiente desde el paseo Lardizabal. En las plantas superiores se ubicarán las habitaciones con una capacidad para 200 camas, en habitaciones individuales, 176 con cocina compartida y 20 con cocina individual. Además, el anteproyecto prevé una única planta de aparcamientos con una capacidad de 60 plazas.

Las empresas que se presenten deberán acreditar haber gestionado o estar gestionando, en los tres últimos años, servicios de alojamiento en residencias de estudiantes públicas o privadas. El plazo de presentación de solicitudes concluye el 30 de octubre de 2025.