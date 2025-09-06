La EHU estrena el lunes el año académico con 35.100 inscritos en sus 106 grados
Más de la mitad de los nuevos estudiantes eligen cursar la carrera en euskera; la inauguración oficial del curso será el miércoles en Donostia
J. C.
san sebastián.
Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00
Un total de 35.126 estudiantes de grado, de los que 8.751 son de primer curso, iniciarán el lunes el curso 2025/2026 ... en la Universidad del País Vasco (EHU). El 73% del nuevo alumnado estudiará el grado escogido como primera opción y el 57% cursará estudios de grado en euskera, un 2% más que en la anterior campaña de matriculación. Además, atendiendo a su distribución por campus, el 53,7% del alumnado se ha matriculado en el campus de Bizkaia, el 25,2% en Gipuzkoa y el 21% en Álava.
La EHU ofrece estudios en todas las áreas de conocimiento. Son en total 106 grados, tanto en euskera como en castellano e inglés. De ellos, 16 son grados duales y 15 dobles. A lo largo de sus estudios, casi todo el alumnado realiza prácticas en alguna empresa o institución. El curso pasado se realizaron alrededor de 13.700 prácticas, el 64,7% obligatorias y el 35,3% voluntarias.
Según destacó ayer la EHU, la internacionalización también sigue creciendo en los estudios de grado. El alumnado tiene la oportunidad de estudiar y enriquecer su experiencia en el extranjero a través de programas como Erasmus+, América Latina y otros destinos, cursos intensivos de corta duración (BIP) o largas movilidades para estudios y prácticas.
Además, el campus transfronterizo de la EHU con la Universidad de Burdeos y ENLIGHT (alianza con otras nueve universidades europeas) ofrece «una amplia gama de cursos multidisciplinares, internacionales y basados en retos». Gracias a todas estas opciones, al menos uno de cada cuatro estudiantes pasará un cuatrimestre en otra universidad extranjera o estatal.
Posgrados
En cuanto a los posgrados, la matrícula aún está abierta. Un total de 109 másteres universitarios, 35 másteres de formación continua y 67 programas de doctorado componen la oferta de posgrado de la EHU en el curso 2025-2026. Hasta el momento ya se han matriculado en másteres universitarios 2.141 personas de nuevo acceso.
En relación a la oferta de formación continua, además de los 50 títulos propios, EHU reforzará las microcredenciales universitarias, a través de las cuales ofrece itinerarios formativos profesionales para atender la demanda de empresas e instituciones. Por otro lado, la EHU ofrece actualmente 47 títulos de dimensión internacional.
El acto de inauguración del curso 2025-2026 tendrá lugar el próximo miércoles, a las 11.30 horas, en el Parque Miguel Unamuno del Campus de Gipuzkoa. El rector de la Universidad del País Vasco, Joxerramon Bengoetxea, estará acompañado por el lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias. En este acto se entregarán las Medallas de Oro de la EHU a Nekane Balluerka, José Ángel Iribar y Carlos Garaikoetxea. Con la concesión de las medallas, la universidad les agradece «su humanidad y su compromiso tanto con el euskera como con la sociedad».
