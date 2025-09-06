Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos alumnas de la EHU se dirigen al edificio Carlos Santamaría. F. MORQUECHO

La EHU estrena el lunes el año académico con 35.100 inscritos en sus 106 grados

Más de la mitad de los nuevos estudiantes eligen cursar la carrera en euskera; la inauguración oficial del curso será el miércoles en Donostia

J. C.

san sebastián.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Un total de 35.126 estudiantes de grado, de los que 8.751 son de primer curso, iniciarán el lunes el curso 2025/2026 ... en la Universidad del País Vasco (EHU). El 73% del nuevo alumnado estudiará el grado escogido como primera opción y el 57% cursará estudios de grado en euskera, un 2% más que en la anterior campaña de matriculación. Además, atendiendo a su distribución por campus, el 53,7% del alumnado se ha matriculado en el campus de Bizkaia, el 25,2% en Gipuzkoa y el 21% en Álava.

