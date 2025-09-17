La EHU revisará sus convenios con las empresas vascas que colaboren con Israel

La EHU va a revisar sus convenios con aquellas empresas que colaboren con el Estado de Israel y que, en general, tengan intereses en la ... industria armamentística, estén o no relacionados con el «genocidio» en Gaza. Es una propuesta que ha anunciado este miércoles el rector, Joxerramon Bengoetxea, y que elevarán al Consejo de Gobierno de la institución académica en su próxima reunión.

En la cita «se propondrá que en los convenios que en adelante se firmen con las empresas incluyan una cláusula de respeto a los derechos humanos y de no relación con la industria armamentística. También se revisarán los acuerdos de colaboración existentes con empresas vascas», ha señalado Bengoetxea en una rueda de prensa junto a la vicerrectora de Bizkaia y de Comunicación, Estitxu Garai, y el vicerrector de Estudiantes y Compromiso Social, Asier Blas.

El rector ha sido preguntado por la vinculación de la Universidad con CAF, en el ojo de la polémica desde que el lehendakari le pidiera una «reflexión ética» por sus proyectos para desarrollar el tranvía de Jerusalén. A este respecto, Bengoetxea ha reconocido la «importancia estratégica» que la empresa tiene con la EHU con proyectos de investigación, de prácticas... Al mismo tiempo, también aboga por que la firma haga una «reflexión ética».

Bengoetxea, además, ha desvelado que antes del verano la Universidad rechazó abrir un aula específica de CAF en el campus de Gipuzkoa. Se trata de aulas patrocinadas por empresas en las que se desarrollan proyectos conjuntos y, de alguna manera, se trabaja el vínculo entre las firmas y la institución académica. Además de negarse a abrir una nueva —«no lo vimos conveniente», ha dicho Bengoetxea—, la EHU analizará si mantiene el aula que CAF ya tiene desde 2022 en la Escuela de Ingeniería de Bilbao.