El rector, Joxerramon Bengoetxea, y los vicerrectores Estitxu Garai y Asier Blas. dv

La EHU revisará sus convenios con las empresas vascas que colaboren con Israel

El rector desvela que analizarán su colaboración con CAF y también pone en solfa su relación con la industria armamentística vasca

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:32

La EHU va a revisar sus convenios con aquellas empresas que colaboren con el Estado de Israel y que, en general, tengan intereses en la ... industria armamentística, estén o no relacionados con el «genocidio» en Gaza. Es una propuesta que ha anunciado este miércoles el rector, Joxerramon Bengoetxea, y que elevarán al Consejo de Gobierno de la institución académica en su próxima reunión.

