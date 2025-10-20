Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos alumnos de Secundaria comprueban con una calculadora el resultado de un ejercicio de matemáticas. Félix Morquecho

Los alumnos vascos de 2º de la ESO recuperan nivel en matemáticas, castellano y euskera

Las evaluaciones de autodiagnóstico elaboradas por Educación reflejan un mayor nivel de los estudiantes en las tres materias en comparación con los datos de 2023

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:02

Buenas noticias. Las evaluaciones de diagnóstico elaboradas por el departamento vasco de Educación para testar el nivel y el rendimiento académico de los alumnos de ... 2º de la ESO del sistema educativo vasco hablan de una mejora de resultados en las competencias de matemáticas, castellano y euskera. Tras el bajón registrado en la anterior evaluación, que evidenciaba una caída «inusual» en estas competencias, sobre todo en ciencias y lengua castellana, los resultados provisionales a los que ha tenido acceso este periódico muestran una fotografía que mejora sustancialmente la anterior:hay muchos menos alumnos en el nivel inicial, esto es, allá donde se acredita un bajo grado de conocimiento, desde donde pasan a engrosar el nivel medio.

