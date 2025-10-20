Los alumnos vascos de 2º de la ESO recuperan nivel en matemáticas, castellano y euskera

Buenas noticias. Las evaluaciones de diagnóstico elaboradas por el departamento vasco de Educación para testar el nivel y el rendimiento académico de los alumnos de ... 2º de la ESO del sistema educativo vasco hablan de una mejora de resultados en las competencias de matemáticas, castellano y euskera. Tras el bajón registrado en la anterior evaluación, que evidenciaba una caída «inusual» en estas competencias, sobre todo en ciencias y lengua castellana, los resultados provisionales a los que ha tenido acceso este periódico muestran una fotografía que mejora sustancialmente la anterior:hay muchos menos alumnos en el nivel inicial, esto es, allá donde se acredita un bajo grado de conocimiento, desde donde pasan a engrosar el nivel medio.

La Evaluación Diagnóstica, realizada por el Instituto Vasco de Investigación e Innovación Educativa (Isei-Ivei), es un examen que se realiza desde 2009 y cada dos años en todos los centros públicos y concertados –a excepción de 2021 por el Covid–, y en él se analiza el nivel de los estudiantes en distintas competencias.

Las evaluaciones de diagnóstico de mitad y final de etapa sirven para testar el nivel académico de los alumnos de 4º y 6º de Primaria y 2º y 4º de la ESO. Hasta ahora eran cinco: castellano, euskera, inglés, ciencias y matemáticas . No obstante, en esta última prueba, celebrada en marzo y abril, han sido sólo tres.

El último informe, con datos de 2023, arrojó los peores resultados desde que hay registros para los alumnos de 2º de ESO en todas las competencias. Especialmente preocupantes fueron los resultados en lengua castellana, euskera y ciencias. El instituto que realiza la prueba, el Isei-Ivei, hablaba de una caída «inusual» en estas competencias.

El porcentaje detectado en las últimas evaluaciones realizadas en 2023 en un nivel inicial (el más bajo) fue del 26% en la competencia de castellano. O lo que es lo mismo, uno de cada cuatro estudiantes de 14 años en el sistema educativo vasco tenía dificultades para comprender textos complejos en esta lengua. Ahora, con los últimos datos en la mano, esa estadística ha descendido hasta un 18,5% y aumenta el número de alumnos en el nivel medio (del 56% al 63%). El nivel avanzado se mantiene prácticamente en los mismos valores.

El desplome del año anterior

El desplome en las aptitudes matemáticas en 2023 también fue sonado. Entonces, uno de cada cinco alumnos de esta edad se encontraba en el nivel inicial. Es en esta competencia donde se aprecia una mejora sustancial, pasando de un 18% de los alumnos en este nivel a un 7,7%. El 75% se encuentra en nivel medio y un 17,2%, en el avanzado.

Aumenta el número de alumnos que salen del nivel más bajo y pasan al medio y avanzado

El nivel del euskera entre el alumnado es otro de los temas que suele suscitar debate en la comunidad educativa de Euskadi. Los datos apuntan a que la gran mayoría de los estudiantes de Primaria y Secundaria están inscritos en el Modelo D –euskera como lengua vehicular–, pero lo cierto es que el grado de conocimiento y uso de la lengua vasca entre estos jóvenes no es el más óptimo. Así, en la evaluación de diagnóstico se constata que el 42,2% de los chavales de 14 años acreditan un nivel inicial, aunque se ha conseguido mejorar 9,8 puntos de la prueba anterior y el 20% de este grupo cuenta ya con un grado de conocimiento avanzado en euskera frente al 14% de la prueba anterior. Quienes acreditan un nivel medio han pasado del 34% al 37,9% de los alumnos.

El objetivo del departamento vasco de Educación es que el porcentaje de alumnos que se encuentra en el nivel inicial de las asignaturas vaya descendiendo hasta el 15%, que es la cifra marcada por la Unión Europea. De momento, y a pesar de la mejoría, de las tres competencias analizadas solo se cumple este listón en matemáticas.

El objetivo de Educación es que el porcentaje de alumnos en nivel inicial baje hasta el 15%

Tal y como explicó la consejera de Educación en la presentación de los últimos informes, el «constante cambio» en el que se encuentra la sociedad afecta directamente a la forma en que el alumnado aprende y factores como la diversidad en las aulas, la evolución demográfica o la tecnología están influyendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y las diferencias en los resultados académicos siguen estando «fuertemente relacionadas» con el Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC).

En este sentido, Luis Lizasoain, especialista en métodos de investigación y evaluación educativa de EHU, señala que, a la hora de buscar las causas cuando se producen mejoras o bajan los resultados, no las hay. «En este tipo de estudios, sea la Evaluación de Diagnóstico, sea Pisa, no podemos llegar nunca a conclusiones causales, es muy complicado. Se realizan correlaciones. Por ejemplo, a menor nivel socioeconómico, no solo el individual sino el medio de los colegios, menor rendimiento. Eso es una evidencia incontestable y que sale todos los años», explica Lizasoain haciendo referencia al ISEC (Índice de Estatus Socioeconómico y Cultural). «Ahora bien, ¿es la causa? No podemos afirmarlo estadísticamente. ¿Incide? Casi seguro que sí. Esto está muy estudiado;la clave parece estar en la riqueza léxica que recibes desde bebé. Si tus padres tienen un nivel léxico muy limitado tu riqueza cognitiva se atenúa, si no hay hábito de leer en casa es probable que tampoco los chavales leerán en casa...».

Políticas de refuerzo

El Departamento de Educación ya ha activado políticas de refuerzo y seguirá implementando estrategias para reducir la brecha educativa y mejorar la equidad en el acceso al aprendizaje. Lizasoain aporta un dato significativo:«En 2009, en Educación Primaria teníamos un 6% de estudiantes migrantes y el año pasado fueron el 17,8%, casi el triple. Es algo que ocurre en toda España y en muchos países europeos. Y a esta realidad hay que darle una respuesta. ¿Los inmigrantes son la causa de que baje el rendimiento? No. Otra cosa es que estos chavales, si se incorporan de forma tardía al sistema educativo tienen dificultades añadidas que tendremos que ver cómo las atendemos. Esto es, a lo mejor tenemos que aprender a cómo atenderles. Hay que incorporar a las personas migrantes como ciudadanos de pleno derecho y la educación es la herramienta fundamental para ello», subraya.

Las diferencias en los resultados siguen estando relacionadas con el índice socioeconómico y cultural

Próximamente, el departamento llevará a cabo una reunión con el Foro de Personas Expertas, un grupo que analiza los resultados de las evaluaciones diagnósticas para que sus informes sean útiles para los centros y les ayuden a diseñar estrategias propias de mejora. Según Luis Lizasoain, miembro del foro, «la idea es que todos esos datos los recojan los propios centros, vean cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y con eso elaboren las actuaciones de mejora a corto y medio plazo», una información que considera de gran interés ya que aporta «una fotografía externa y contextualizada respecto al nivel del resto de colegios» .