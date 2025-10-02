Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos estudiantes acceden a la biblioteca de la EHU en Donostia. Morquecho

4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU

El número de plazas de la red pública no satisface la demanda y ni siquiera un expediente brillante garantiza el acceso a la formación soñada

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:02

Ser un alumno brillante ya no garantiza estudiar la carrera soñada en la universidad pública vasca. Entrar en el grado deseado se ha convertido en ... un martirio para miles de jóvenes con expedientes notables que compiten a brazo partido por una plaza. En el proceso de admisión a determinadas titulaciones universitarias del sistema universitario vasco, el número de plazas plazas ofertadas es tan limitado que no satisface la demanda de chicos y chicas de 18 años que pelean a la milésima por hacerse con uno de esos codiciados puestos. Sacar unas notas excelentes ya no garantiza entrar en el grado.Es lo que les ha ocurrido este mismo curso a más de 4.000 alumnos vascos, que con una nota igual o superior al 10 (sobre 14)entre el Bachiller y la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) no han podido acceder a la carrera que querían cursas en la Universidad del País Vasco (EHU).

