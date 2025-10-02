4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU

Ser un alumno brillante ya no garantiza estudiar la carrera soñada en la universidad pública vasca. Entrar en el grado deseado se ha convertido en ... un martirio para miles de jóvenes con expedientes notables que compiten a brazo partido por una plaza. En el proceso de admisión a determinadas titulaciones universitarias del sistema universitario vasco, el número de plazas plazas ofertadas es tan limitado que no satisface la demanda de chicos y chicas de 18 años que pelean a la milésima por hacerse con uno de esos codiciados puestos. Sacar unas notas excelentes ya no garantiza entrar en el grado.Es lo que les ha ocurrido este mismo curso a más de 4.000 alumnos vascos, que con una nota igual o superior al 10 (sobre 14)entre el Bachiller y la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) no han podido acceder a la carrera que querían cursas en la Universidad del País Vasco (EHU).

Este fenómeno lleva a alumnos con buenos expedientes a reservar plazas en centros privados ante la duda de si podrán matricularse en universidades públicas como la EHU, donde la oferta de plazas se mantiene estable en los últimos años pese a haberse disparado las preinscripciones. Una reserva que en ningún caso sale gratis, ya que la horquilla para retener temporalmente uno de esos puestos va desde los 500 euros hasta los 3.000 que pide por ejemplo la Universidad de Deusto para garantizar una plaza en el grado de Medicina, históricamente uno de los más demandados.

Solo en este curso 25/26 que acaba de arrancar hace unas semanas, 4.057 alumnos con una nota igual o superior al 10 en su expediente no han podido acceder al grado que querían realizar en la Universidad del País Vasco por el insuficiente número de plazas ofertadas y la creciente demanda de estas titulaciones. Así se desprende de los datos que el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha remitido al Parlamento Vasco en respuesta a una solicitud de información de Muriel Larreal, del Partido Popular, que cuestionaba al titular del área por «el número de estudiantes con una nota media superior a 10 sobre 14 que han quedado fuera de la titulación solicitada en primera opción por falta de plazas».

Ciencias de la Salud

Los grados universitarios de la rama de las Ciencias de la Salud son los que más alumnos con expedientes sobresalientes han dejado fuera en la EHU. A la cabeza se sitúa una de las titulaciones más demandadas por los universitarios durante las últimas décadas, la de Medicina, que en su modalidad de castellano aglutina casi a la mitad (46%) de estos estudiantes. Solo este curso 1.887 jóvenes con una nota superior al 10 no han podido acceder a esta carrera, que este año ofertaba 200 plazas para los 5.793 aspirantes totales. La nota de corte este curso académico se ha quedado en 12,600, mientras que el primer alumno en lista de espera que no podrá estudiar este año esta carrera ha obtenido un 12,594, apenas unas milésimas menos.

Otro de los grados que ha dejado fuera a un mayor número de jóvenes con expedientes brillantes es el de Odontología, aunque a bastante distancia de Medicina. En esta carrera son 381 los estudiantes que no han podido acceder a instruirse para convertirse en odontólogos, donde la EHU apenas ofertaba 40 plazas. Insuficientes para poder responder al atractivo que suscita esta salida profesional. Casi 2.000 alumnos querían cursar esta opción. Los grados de Enfermería también han dejado fuera a un buen puñado de expedientes sobresalientes, con notas de corte en ambos casos superiores a los 11 puntos.

En total, son 23 las titulaciones de la Universidad del País Vasco que, en mayor o menor medida, han dejado fuera a algún alumno con una nota igual o superior al 10. Además de las ramas sanitarias, este fenómeno también se ha repetido en las carrera relacionadas con la Educación, la Física, las Humanidades y las ingenierías.

Precisamente la de Ingeniería Biomédica es la que ha tenido una nota de corte más elevada entre las que han dejado a algún alumno con notas superiores al 10. Aquí la frontera entre entrar o no se ha establecido en el 12,778, una cota que 87 estudiantes con sobresaliente no han podido alcanzar.

La escasez de plazas en la red pública provoca que los estudiantes tengan miedo a quedarse sin sitio y por ello hagan las prematrículas en seis, siete o hasta ocho universidades diferentes. En algunos casos, incluso más. En estos casos las universidades privadas surgen como una alternativa, pero el precio de algunos de sus grados quintuplica a los de la pública y hay muchas familias que deben pedir préstamos bancarios para acometer esta inversión.