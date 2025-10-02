Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios aspirantes, antes de comenzar el examen MIR. YVONNE ITURGAIZ

«El 70% de los MIR que forma Euskadi es de otra comunidad y es difícil retenerlos»

Salud insiste al ministerio en que se valore el euskera «para favorecer que los estudiantes de aquí» puedan hacer la residencia en Osakidetza

Terry Basterra

Terry Basterra

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Euskadi tiene un problema de carencia de médicos. Una situación que afecta sobre todo a algunas especialidades médicas como son las de Familia o Pediatría. ... De ahí la necesidad de incorporar nuevos facultativos. Pero ahí el País Vasco se ha encontrado con otro problema. Tiene serias dificultades para retener a una parte importante de los médicos que realizan su residencia en Osakidetza. Gran parte de ellos provienen de otras comunidades autónomas y deciden regresar a su tierra natal para ejercer en ella cuando completan su adiestramiento.

