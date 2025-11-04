La respuesta ciudadana sobrepasa a Duralex en su búsqueda de financiación y riega con millones de euros a la compañía La fábrica de vidrio Duralex, adquirida por sus empleados en julio de 2024, ha recibido más de cinco millones en menos de 24 horas

J.M. Martes, 4 de noviembre 2025, 10:30 Comenta Compartir

La emblemática fábrica de vidrio Duralex ha conseguido superar todas las expectativas en su campaña de captación de fondos, alcanzando más de cinco millones de euros en promesas de inversión en apenas unas horas. El llamamiento público, lanzado el lunes y anunciado hace dos semanas, buscaba garantizar la estabilidad financiera de la empresa y respaldar su transformación en cooperativa, prevista para 2024.

Según confirmó su director general, François Marciano, cerca de 7.000 personas se movilizaron para apoyar a la compañía, con aportaciones que en algunos casos alcanzaron los 30.000 euros. «La respuesta ha sido formidable. Los franceses han demostrado su compromiso con Duralex y con el futuro de la producción nacional», afirmó Marciano, destacando la rapidez con la que se alcanzó el límite de recaudación previsto.

Los fondos se obtuvieron a través de una plataforma en línea que ofrecía un instrumento financiero híbrido, habitual en las cooperativas, con un precio inicial de 100 euros por título y una rentabilidad anual del 8% durante siete años. No obstante, las autoridades de la compañía recordaron que se trata de promesas de inversión no vinculantes y que este tipo de producto conlleva ciertos riesgos.

La histórica marca, famosa por su vajilla «irrompible», estuvo al borde de la desaparición en abril de 2024, antes de ser rescatada por sus propios empleados unos meses más tarde. Desde entonces, la empresa ha iniciado un proceso de recuperación que incluye la modernización de su maquinaria y el desarrollo de nuevos modelos. «Aún queda mucho por hacer; este capital nos permitirá seguir innovando y fortalecer nuestra producción», explicó Marciano.

Duralex prevé facturar 33 millones de euros este año, con el objetivo de alcanzar los 35 millones para lograr el equilibrio financiero y llegar a 39 millones en 2030, según su plan de viabilidad validado por el tribunal mercantil.

Con 80 años de historia, la compañía también apuesta por nuevas colaboraciones, como la reciente iniciativa junto a La Poste y el presentador Stéphane Bern. Aunque el cupo de inversión ya se cerró, Marciano ha adelantado que Duralex prepara nuevas oportunidades para que los ciudadanos puedan seguir participando en el renacimiento de Duralex.

Temas

Francia