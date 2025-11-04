Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operario sostiene un vaso en la fábrica de Duralex.

La respuesta ciudadana sobrepasa a Duralex en su búsqueda de financiación y riega con millones de euros a la compañía

La fábrica de vidrio Duralex, adquirida por sus empleados en julio de 2024, ha recibido más de cinco millones en menos de 24 horas

J.M.

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

La emblemática fábrica de vidrio Duralex ha conseguido superar todas las expectativas en su campaña de captación de fondos, alcanzando más de cinco millones de euros en promesas de inversión en apenas unas horas. El llamamiento público, lanzado el lunes y anunciado hace dos semanas, buscaba garantizar la estabilidad financiera de la empresa y respaldar su transformación en cooperativa, prevista para 2024.

Según confirmó su director general, François Marciano, cerca de 7.000 personas se movilizaron para apoyar a la compañía, con aportaciones que en algunos casos alcanzaron los 30.000 euros. «La respuesta ha sido formidable. Los franceses han demostrado su compromiso con Duralex y con el futuro de la producción nacional», afirmó Marciano, destacando la rapidez con la que se alcanzó el límite de recaudación previsto.

Los fondos se obtuvieron a través de una plataforma en línea que ofrecía un instrumento financiero híbrido, habitual en las cooperativas, con un precio inicial de 100 euros por título y una rentabilidad anual del 8% durante siete años. No obstante, las autoridades de la compañía recordaron que se trata de promesas de inversión no vinculantes y que este tipo de producto conlleva ciertos riesgos.

La histórica marca, famosa por su vajilla «irrompible», estuvo al borde de la desaparición en abril de 2024, antes de ser rescatada por sus propios empleados unos meses más tarde. Desde entonces, la empresa ha iniciado un proceso de recuperación que incluye la modernización de su maquinaria y el desarrollo de nuevos modelos. «Aún queda mucho por hacer; este capital nos permitirá seguir innovando y fortalecer nuestra producción», explicó Marciano.

Duralex prevé facturar 33 millones de euros este año, con el objetivo de alcanzar los 35 millones para lograr el equilibrio financiero y llegar a 39 millones en 2030, según su plan de viabilidad validado por el tribunal mercantil.

Con 80 años de historia, la compañía también apuesta por nuevas colaboraciones, como la reciente iniciativa junto a La Poste y el presentador Stéphane Bern. Aunque el cupo de inversión ya se cerró, Marciano ha adelantado que Duralex prepara nuevas oportunidades para que los ciudadanos puedan seguir participando en el renacimiento de Duralex.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  3. 3 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  4. 4 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  6. 6

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  9. 9

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas
  10. 10 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La respuesta ciudadana sobrepasa a Duralex en su búsqueda de financiación y riega con millones de euros a la compañía

La respuesta ciudadana sobrepasa a Duralex en su búsqueda de financiación y riega con millones de euros a la compañía