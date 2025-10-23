Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros» El emblemático fabricante de vidrio que se convirtió en un icono de los hogares españoles por sus vajillas se lanza a la búsqueda de inversión ciudadana

Un trabajador de Duralex sostiene un vaso en uno de los hornos de vidrio de la compañía.

J.M. Jueves, 23 de octubre 2025, 09:44 Comenta Compartir

Duralex, el emblemático fabricante francés de vidrio templado que se convirtió un incono de los hogares españoles en el siglo pasado por sus vasos, platos y vajillas, ha lanzado un nuevo llamamiento a los ciudadanos con el que la cooperativa, adquirida por sus propios empleados en 2024 tras años de dificultades financieras, busca ahora recaudar cinco millones de euros para asegurar su porvenir.

El anuncio fue realizado el lunes 20 de octubre por su director general, François Marciano, quien explicó que la empresa abrirá su capital al público a partir del próximo 2 de noviembre y permitirá a cualquier interesado invertir desde 100 euros, con una rentabilidad anual del 8% durante siete años y una deducción fiscal del 18%. «Necesitamos recursos para modernizar nuestras máquinas, lanzar nuevos productos y mantener viva la fábrica», declaró Marciano a France 2.

El plan de financiación pretende consolidar la recuperación de la empresa, que un año después de ser rescatada por sus trabajadores empieza a mostrar signos de mejora. Duralex espera cerrar 2025 con una facturación de 31 millones de euros, frente a los menos de 25 millones registrados en 2023, y aspira a alcanzar el equilibrio financiero en 2027. Sin embargo, los márgenes siguen siendo frágiles ya que «la producción requiere grandes inversiones y el mercado del vidrio sigue sometido a una fuerte competencia internacional».

No hay que olvidar que la marca ya al borde del cierre en 2024. Tras ser puesta bajo administración judicial, fue transformada en una sociedad cooperativa (SCOP) el 1 de agosto de ese año. De los 226 empleados, 148 decidieron invertir entre 500 y 2.000 euros de su propio dinero para salvar la compañía. «Los empleados no invirtieron para enriquecerse, sino para conservar su fábrica. Pasarán de 10 a 15 años antes de que puedan recibir dividendos», recordaba Marciano en junio pasado.

Pese al renacer industrial, algunos expertos llaman a la prudencia. El economista Philippe Crevel, director del Círculo de Ahorros, advirtió a France 2: «Duralex ha atravesado grandes dificultades y podría enfrentarlas de nuevo. No hay garantía de capital, existen riesgos de pérdida y la rentabilidad prometida podría no cumplirse».

En La Chapelle-Saint-Mesmin, ciudad de origen de la firma, la iniciativa genera tanto entusiasmo como cautela si bien por el momento muchos vecinos prefieren contribuir comprando sus productos, antes que invertir en la cooperativa.

Temas

Francia