Díaz Ayuso a Gonzalo Miró sobre el euskera: «no voy a cambiar por lo que diga un colaborador»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado este lunes un nuevo capítulo de su confrontación con el periodista Gonzalo Miró durante su intervención en el programa 'Espejo Público' de Antena 3. Ayuso ha respondido con contundencia a las recientes críticas de Miró, afirmando que «este señor vive todos los días de insultarme en este programa».

La tensión entre ambos se ha recrudecido a raíz de las declaraciones de Gonzalo Miró el pasado fin de semana, cuando recibió un premio en Bilbao por su trayectoria en la comunicación. En su discurso, el hijo de Pilar Miró lanzó un velado pero directo, «dardo» a Ayuso, en referencia a la polémica de las lenguas cooficiales. «Me hubiera encantado poder agradecer estos dos minutos en euskera, sobre todo para que no penséis en el País Vasco que en Madrid somos todos igual de catetos», expresó Miró, cuyas palabras fueron difundidas por 'Espejo Público'.

El comentario de Miró llega después de la controvertida actuación de Ayuso en la Conferencia de Presidentes, donde se levantó y salió de la sala cuando Imanol Pradales comenzó a hablar en euskera. La presidenta madrileña justificó su acción, reiterando que para debatir temas que afectan a todos los españoles, como la falta de médicos o los problemas de inmigración, el idioma común debería ser el español. Ayuso ha reiterado su idea de que el uso de lenguas cooficiales en ese contexto es un intento de «dividir y fragmentar aún más España», buscando la «ruptura de España» y considerándolo un «atropello jurídico y constitucional».

«Obsesiones» de Gonzalo Miró

Desde el plató de Susanna Griso, Ayuso no ha eludido la cuestión. Visiblemente molesta, ha asegurado que Miró «aprovecha cada oportunidad que tiene» para atacarla y que es algo «personal que tiene contra mí, por algún motivo que algún día nos explicará». No obstante, ha restado importancia a sus palabras.

La líder del PP madrileño ha enfatizado que no cederá en sus principios por las críticas de un colaborador: «¿Qué hacemos, lo asumimos y nos callamos para que un colaborador que todos los días tiene obsesiones no me diga nada? Hemos venido a esto, también a ser criticada, que un político tiene que someterse al escrutinio, pero no voy a virar por un colaborador». En este sentido, ha dejado claro que lo que Gonzalo Miró pueda decir «le da exactamente igual». La presidenta ha reafirmado su postura de «no callar lo que uno cree y piensa», rechazando las apelaciones a la moderación que, a su juicio, buscan silenciar las opiniones.