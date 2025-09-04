La DGT implantará radares móviles con ruedas el año que viene para controlar los tramos en obras

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha el próximo año radares móviles con ruedas para reforzar el control en zonas de riesgo, ... especialmente en tramos de obras. Así lo anunció este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación del balance de siniestralidad vial del verano.

El ministro explicó que estos dispositivos, «colocados sobre ruedas», serán fácilmente trasladables a los lugares donde más se necesiten, como carreteras de dos o tres kilómetros en obras donde es obligatorio reducir la velocidad para proteger tanto a los conductores como a los trabajadores.

Asimismo ha adelando que el director general de Tráfico, Pere Navarro, viajará próximamente a Francia para «hacer una comprobación en persona» de la experiencia, ya que cuentan con más de un centenar de estos radares portatiles.

Además de estos modernos dispositivos, la DGT prevé instalar en 2025 un total de 120 nuevos radares, de los cuales 72 ya han sido puestos en funcionamiento este verano.

Por otro lado, el Ministro espera reincorporar «en breve» a la circulación los nueve helicópteros de vigilancia que permanecen en tierra desde el 1 de septiembre por falta de mantenimiento. Sin embargo, esta situación ha provocado críticas de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que exige depurar responsabilidades por haber dejado caducar el contrato sin una nueva adjudicación. «Se debe a la desidia de los responsables, que han permitido que concluyera la concesión sin contar con un nuevo adjudicatario», indican. Marlaska, por su parte, asegura que la seguridad vial «está garantizada a través de todos los dispositivos técnicos y del personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil con el trabajo necesario y preciso».

Una futura tasa de alcoholemia

Por último, el ministro también ha anunciado su intención de reducir la tasa máxima de alcoholemia de 0,5 a 0,2 gramos por litro de sangre antes de que finalice el año. Ya que lo considera «un tema inaplazable, de salud pública y de seguridad» en la que «todos tenemos la responsabilidad de que sea una realidad ya». Según ha explicado Marlaska, las autopsias revelan que el 48% de los conductores fallecidos había consumido alcohol, drogas o psicofármacos. «A quien diga que una cerveza no le supone nada, le diría que quizás a él no, pero al volante sus reflejos ya no son los mismos y otra persona inocente puede dejar de vivir por ello».