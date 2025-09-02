Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La central de la Policía Local de Llíria. L. P.

Detenido por masturbarse delante de un grupo de niñas en la piscina municipal de Llíria

La Policía Local arresta al individuo de 61 años tras ser avisada por la madre de una de las menores

J. F.

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:26

La Policía Local de Llíria detuvo el domingo por la tarde a un hombre de 61 años de edad por masturbarse delante de varios menores en la piscina municipal de la localidad. Los hechos sucedieron sobre las cuatro y media de la tarde ante una gran número de testigos.

Tras recibir el aviso de que un hombre estaba mostrando su pene a un grupo de niñas que se encontraba en la piscina, una patrulla de la Policía Local de Llíria y otra de la Guardia Civil acudieron a las instalaciones municipales.

Cuando llegaron los primeros agentes, una mujer estaba muy nerviosa tras presenciar los hecho. El individuo había mostrado su pene a un grupo de menores y se había masturbado tras ponerse frente a las niñas, según informa 'Las Provincias'.

Varios testigos más se acercaron a los policías locales y confirmaron los hechos denunciados por la madre de una de las niñas, por lo que los agentes procedieron a detener al hombre por un delito contra la libertad sexual de menores.

